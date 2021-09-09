選角惹爭議！漫威之父原本睇中邊個香港星二代演「尚氣」？

漫威（Marvel）首位華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）自上周開畫以來大受歡迎成功惹起話題，而最多人談論就是選角方面，網民批評華裔新人劉思慕（Simu）未夠條件飾演男主角「尚氣」。其實Simu並非「尚氣」的首選，早於80年代已故「漫威之父」史丹利（Stan Lee）曾考慮將《尚氣》的漫畫拍成電影或劇集，而當時他睇中一代香港武打巨星李小龍之子李國豪（Brandon Lee）飾演「尚氣」一角！

其實1973年《尚》的漫畫推出之後，男主角「尚氣」的原型來自當時離世不久的李小龍，而個角色亦與小龍一樣武功高強亦以雙節棍做武器，所以「尚氣」當時亦被叫作「功夫大師」（Master of Kung Fu）。由於國豪是李小龍之子，加上無論外形都與父親相約。所以史丹利認為國豪是飾演「尚氣」的最理想人選。可惜最終《尚》亦拍唔成！

除了李國豪之外，後來漫威落實開拍《尚》之後亦曾考慮過多位亞裔新星飾演「尚氣」一角，其中包括林路迪（Ludi Lin）、《行屍》（Walking Dead）的韓裔男星Steven Yeun以及Mike Moh等。其中Mike曾於《從前有個荷里活》（Once Upon a Time in...Hollywood）中飾演李小龍一角。就連非亞裔演員羅馬尼亞動作男星Liviu Covalschi都曾在漫威考慮之列！最終角色由劉思慕擔任。

除了「尚氣」之外，「尚氣」的父親「文武」一角亦幾經波折才落實人選。在梁朝偉之前原來漫威曾考慮過個角色由甄子丹飾演。而《尚》導演Destin Daniel Cretton曾表示甄子丹的《葉問》、《臥虎藏龍》、《功夫》、《太極張三豐》以及成龍的電影等都對《尚》帶來不少影響！而在Destin之前，甄子丹的恩師袁和平亦於2005年曾簽約執導《尚》，不過後來影片的開拍計劃亦擱置。而台灣導演李安亦原本於2000年初擔任《尚》的監製，直到他為漫威執導的《變形俠醫》（Hulk）票房口碑失敗才令雙方合作計劃泡湯。