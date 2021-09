選角惹爭議！漫威之父原本睇中邊個香港星二代演「尚氣」？

漫威(Marvel)首位華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)自上周開畫以來大受歡迎成功惹起話題,而最多人談論就是選角方面,網民批評華裔新人劉思慕(Simu)未夠條件飾演男主角「尚氣」。其實Simu並非「尚氣」的首選,早於80年代已故「漫威之父」史丹利(Stan Lee)曾考慮將《尚氣》的漫畫拍成電影或劇集,而當時他睇中一代香港武打巨星李小龍之子李國豪(Brandon Lee)飾演「尚氣」一角!

其實1973年《尚》的漫畫推出之後,男主角「尚氣」的原型來自當時離世不久的李小龍,而個角色亦與小龍一樣武功高強亦以雙節棍做武器,所以「尚氣」當時亦被叫作「功夫大師」(Master of Kung Fu)。由於國豪是李小龍之子,加上無論外形都與父親相約。所以史丹利認為國豪是飾演「尚氣」的最理想人選。可惜最終《尚》亦拍唔成!

除了李國豪之外,後來漫威落實開拍《尚》之後亦曾考慮過多位亞裔新星飾演「尚氣」一角,其中包括林路迪(Ludi Lin)、《行屍》(Walking Dead)的韓裔男星Steven Yeun以及Mike Moh等。其中Mike曾於《從前有個荷里活》(Once Upon a Time in...Hollywood)中飾演李小龍一角。就連非亞裔演員羅馬尼亞動作男星Liviu Covalschi都曾在漫威考慮之列!最終角色由劉思慕擔任。

除了「尚氣」之外,「尚氣」的父親「文武」一角亦幾經波折才落實人選。在梁朝偉之前原來漫威曾考慮過個角色由甄子丹飾演。而《尚》導演Destin Daniel Cretton曾表示甄子丹的《葉問》、《臥虎藏龍》、《功夫》、《太極張三豐》以及成龍的電影等都對《尚》帶來不少影響!而在Destin之前,甄子丹的恩師袁和平亦於2005年曾簽約執導《尚》,不過後來影片的開拍計劃亦擱置。而台灣導演李安亦原本於2000年初擔任《尚》的監製,直到他為漫威執導的《變形俠醫》(Hulk)票房口碑失敗才令雙方合作計劃泡湯。