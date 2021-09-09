【娛刺撈飯】《造星4》鬥姚焯菲 夠唔夠過癮？

如果你係Fans嘅話，就知新一季《造星》又嚟喇。依家呢個時代，無嘢緊要得過Gimmick，冇橋冇噱冇Talking Point，就算卡士再大再勁都嘥氣。正所謂創業難、守業更難，《全民造星》系列雖然係ViuTV皇牌，但依家玩到第4季，仲有咩新招玩到出嚟滿足觀眾？咁就要睇花姐功力喇。

《全民造星IV》今季大玩全女班，作為監製嘅花姐，搵嚟有「新花姐」之稱嘅戴穎，擔任未來女團經理人，決心打造女版MIRROR。呢次方向定位一啲都冇錯，話晒近20年喺香港稱得上成功嘅女團，頂多3隻手指數得晒，除咗已經出道廿年嘅Twins，同埋紅過幾年嘅Cookies，其他女子組合唔係半紅不黑，就直頭冇人記得。ViuTV可以得捧起MIRROR攻陷女性市場，令到全香港雌性動物瘋狂；依家想搞個女版，等班「前夫」唔執輸有番寄托，完全啱數喎。

無錯，《全民造星》以近年大熱嘅真人騷形式拍攝，集熱血同Gossip於一身，確實係有吸引力，而且過去幾季無論賽制或者參賽者性別都有變，對觀眾嚟講都有多少新鮮感。但問題係節目內容來來去去差唔多，今季第四季仲有啲囡囡係熟口熟面、唔係第一次玩《造星》，如果今次又得啲小變動嘅話，觀眾會唔會嫌悶架﹖

其實之前花姐都同記者講，話想喺《造星4》加入戲劇元素，估計今次班囡囡，喺過關嘅時候唔單止要識唱歌同跳舞，仲要考埋演技。花姐喺訪問入面，好強調綜藝同戲劇，而今次又搵梁祖堯做導師，搵朱柏康做評判，兩個都係好戲之人，相信呢次《造星4》，肯定可以睇到好多考班囡囡演技、又或者要演出綜藝嘅場口。呢個變動好高章呀，一來豐富咗成個節目嘅元素，二來亦都好識計數。ViuTV喺歌星方面，有MIRROR做台柱，《造星2》同《造星3》亦有大把歌手等緊機會上位；但無論係拍劇嘅演員，抑或做綜藝嘅演員，來來去去都得幾個，搞到成日要搵外援，如果透過呢次《造星》，可以培育同谷得起一班識做戲，而觀眾又BUY嘅演員，對公司未來製作自家劇或者搞綜藝節目，都好有幫助。

其實今次有成4,000人參加《全民造星IV》選拔，當中唔少落選者，其實已經有知名度，就好似「利君牙」陳栢寧同「火雞姐」丁可欣，都有唔少Fans，網友知道佢哋落選都戥佢哋唔抵。與其又係一班參賽者跌落復活區，呆坐等睇有冇機會出線，今次一係整個「踢館制」，畀網民投票揀出認為唔應該落選嘅參賽者，直接踢館挑戰爭取「復活」，咁樣做夠晒噱頭，安排一班有知名度嘅Artist去挑機，贏咗固之然多粒星睇，如果輸咗即係又衰多鋪，咁又有花生食啦。

至於踢館制呢樣嘢，更加應該套用喺比賽入面，畢竟ViuTV今次打正旗號要組全能女團，梗係要搵女團嚟Battle啦，最近咩女團最夠人氣吖？梗係古天樂隊Skyle啦，古天樂同Mirror咁Friend，同ViuTV亦都有計傾，Skyle雖然目及實韓國同國際市場，但擸埋香港市場都無壞吖，如果花姐有心搵Skyle上《造星4》鍊番轉，又好睇又有噱，同古仔可以話係互惠互利添。

諗得遠啲，不如更加瘋狂搵姚焯菲、炎明熹、鍾柔美去Battle，係咪聽到都想睇先？係呀，你哋無聽錯呀，係搵《聲夢傳奇》嗰幾個人氣王呀，依家時代唔同喇，邊個話藝人唔可以上其他電視台？大家都係人氣選秀節目，如果無綫同ViuTV真係破天荒合作，肯定係全城最熱話題。依家世界大同，上個網睇咩娛樂節目都得，本地電視台之間早就應該合作，而唔係仲死固固互相敵視。大家齊齊做大個餅，到時1+1肯定唔係得2，威力可能係4甚至係8，花姐，真係有得諗架，打畀志偉傾傾佢啦！