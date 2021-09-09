失德藝人︱《快樂大本營》男主持被大鬧：騙我血汗錢

內地演藝圈近期動盪不安，官方下令掃蕩劣迹藝人，喺咁敏感嘅時期，內地知名綜藝節目《快樂大本營》男主持李維嘉就因為代言不良業者，除被指責係失德藝人，民眾仲包圍電視台，哭喊：「李維嘉良心何在！」消息爆出後火速衝上熱搜首位，久久未見落榜，似乎李維嘉個名都凍過水。

尋日（8日）李維嘉代言嘅茶飲公司涉嫌欺騙加盟商嘅錢並走佬，導致加盟商蒙受巨大損失，李維嘉瞬間成為眾矢之的，眾多民眾集體聚集喺湖南衛視電視台門口，身穿印住「李維嘉失德藝人」嘅上衣，紛紛哭喊：「李維嘉，你騙我血汗錢，你良心何在！」事情發酵足足一日，電視台及李維嘉都未有表態，不過李維嘉社交網已被攻陷，網友負評大鬧佢係失德藝人。

不過有部分網友認為，李維嘉只係曾經嘅代言人，非經營者，唔認同要將佢牽涉事件，不過根據四川一間律師事務所合夥人林小明律師說法：「如果能確認屬於虛假宣傳，代言明星要承擔連帶責任；如果明星在代言時對產品沒有虛假宣傳，並且相關手續均合法有效，那麼明星則不需要承擔責任。」網友又指中央對整肅藝人態度積極，認為李維嘉若冇好好處理，恐會嚴重影響演藝事業。