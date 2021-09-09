百味中菜　有新店又有新Menu

香港人愛吃粵菜外，麻辣的川菜、經典的京菜和滬菜亦很受歡迎，近日除了有不同的菜系的中菜館開幕，另外有中菜廳適時推出新菜式、點心或菜單，大家可以慢慢試。

滋味新店

高格調上海湖南菜

上海菜的特點是濃油赤醬，湖南菜香辛惹味，各有特色。近日於尖沙咀開設的十里湘薈，除了上海菜式，還有重口味的湖南湘菜，部分菜式還經師傅創意加以變化，如招牌菜苿莉花茶煙熏鯧魚，散發陣陣花香。另一道黑蒜慢燉安格斯牛肉磚，融合傳統紅燒和法式煮法，濃稠醬汁配合入味的牛肉，美味Juicy。其他還有蜂蜜紫薯淮山、十里龍蝦沙律、鮑肚黑毛豬紅燒肉、特色佛跳牆和古法蒸小黃魚配紫蘇麵等，造型和味道令人眼前一亮。

秘歎私房手工粵菜

坊間有不少私房菜館，但講到供應失傳功夫菜的又真的少之又少，如加上環境舒適，又能欣賞馬場及維港美景的更加罕有，而銅鑼灣剛開業的「睿私房菜」就集以上特點的少見私房菜館，由有逾20年烹調粵菜經驗的潘錫祥師傅擔任總廚坐鎮，主打新派粵菜及失傳功夫菜，如仙氣十足的冰鎮咕嚕肉、藝術感十足的千絲萬縷櫻花雪等，又有需預訂的古法名菜仙鶴神針、中華國宴雞、蟹肉石榴球等。食府位處28及29樓（特設4間VIP房），可以飽覽馬場與維港景色；由現時至9月30日新張期內，全單還有9折優惠（9月17至21日不適用）；另即日起至10月31日，讚好餐廳IG專頁，更送「招牌手磨布甸」一客呢！

摩登農家菜

去旅行，到農莊或郊外的地方，都有品嘗地道農村菜，大家對農家菜的印象，可能還停留在簡單粗糙的感覺。剛於沙田開設的「農」，以特色和經改良的農家菜為主。當中包括選用日本白粟米製作的蜑家水果粟、惹味的極辣蝦乾福花，使用西班牙伊比利亞黑毛豬梅肉的堂弄火雲叉燒、選用美國IBP牛小排入饌製作的山寨叉燒和火氣十足的原個菠蘿炒飯，除此之外，店內亦提供趣味小點心如小雞朱古力包、熊仔造型的紫薯流心包和朱古力牛仔榛子包等。新張期內的晚市時段，每2位食客惠顧任何菜式，獲免費贈送爆汁乳鴿乙隻。

惹味新菜

時令菇菌

俗語經常話不時不食，香港JW萬豪酒店的萬豪金殿由現時至9月16日推出多款時令菇菌菜式，除傳統製作，當中不乏中餐行政總廚鄧家濠的創新意念。松茸粟米多士將松茸新鮮刨片，配粟米蓉和烘至金黃的多士，口感滿滿。以新鮮松茸和夜香花、蟹肉和雞蛋炮製的松茸竹映琵琶，清新鮮味。另外還有雞油菌濃雞汁鱈魚、雞樅菌茄子茸鮮蹄筋和羊肚菌乾燒婆參等，讓大家從味蕾感受菇菌氣息。

懷舊風味

手工繁複的傳統中菜，現時已賣少見少。尖沙咀W酒店星宴中餐廳由現時至9月30日特地打造香港經典懷舊菜單，當中有多款傳統點心如鵪鶉蛋燒賣，喝完暖胃的燉鴿湯後，就有玉簪明蝦球、古法蒸星斑球、柚皮扣鵝掌和懷舊蟹肉片兒麵等上場，甜品則有滋潤的四寶湯、芝麻卷和棗皇糕，滿滿懷舊氣息。

創意蝦餃

講到中式點心，蝦餃永遠是最受歡迎的選擇之一，傳統的蝦餃白裏透粉紅，Dim Sum Library由現時至10月25日的逢星期一，分別推出4款新口味和色調的蝦餃，奧勒岡蝦餃加入香草、蝦肉和芫荽配搭，富濃郁氣息。陳皮蝦餃肉質甜中帶甘，淺綠色的刁草蝦餃清新宜人，至於柚子胡椒蝦餃，醬汁選用唐辛子、柚子皮和鹽發酵而成，芳香辛辣。