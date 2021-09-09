靈敢侶情：未進化的網絡禮儀

看《尚氣與十環幫傳奇》的演員訪問，其中在陳法拉的一段，有網民因為留言讚她，結果被外國網民教訓。

話說，該網民留言︰陳法拉的英文講得很好，又沒有口音。這種留言，在香港也見過不少，不少人在見到港星講英文之後，即使沒有說出口，心裏也會這樣想。那為何一個讚賞的留言，會被別人教訓？

出言教訓的外國網民解釋：「這種讚美，其實是種族歧視，因為讚美的背後，存在一個「亞洲臉孔不會英語」的印象和假設，所以，當她講得一口流利的英語，才會令你驚訝。你既然支持她，為何要踐踏她？」

因為這個留言，我想起廿年前的一件事。那年，我交了一個印度朋友，他的英文會話說得有如美國人，少不更事的我聽後出言讚他：「你的英文說得真好，連口音都沒有。」此話一出，我便被他教訓：「你這樣說，等同假設我的教育水平低，其實，印度有很多學校都會強制學生說英語，即使是私下聊天。我知道你不懂，所以不會怪責你，但你不要這樣對其他人說，知道嗎？」

雖然，當時我不算太理解他的意思，但活到今天，我明白了。人說的每一番話，都反映着他的想法和根深柢固的印象，當一個西方臉孔說英語，我們不會讚，因為那是他的母語，但若對方說廣東話，我們便會讚，因為我們假設他不懂廣東話，情形就如陳法拉講英語。

當然，我都替讚美她的網民感到難堪，好端端的留言，最後演變成被教訓的對象。所以有時在網上說話，還是留一線比較好，畢竟，戶口背後的人也是血肉之軀，不是說別人不知道你是誰，就可以當面指摘。不過，網絡禮儀這回事，可能還要等多十年八載，才會有進化的一天。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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