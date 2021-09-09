港姐︱12佳麗造型飄逸仙氣　曾志偉親自打造經典

《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，12強佳麗包括（2）陳懿德、（3）陳聖瑜、（4）關楓馨、（8）宋宛穎、（10）楊培琳、（12）葉靖儀、（13）王嘉慧、（14）邵初、（15）梁凱晴、（18）莫韻諰、（19）施茉莉、（20）梁菁琳誕生，決賽將於本周假將軍澳電視廣播城舉行。

為凸顯12強佳麗經歷了重重難關，包括《We Miss Hong Kong-STAY-cation晉級賽》的超艱辛考驗才來到決賽，大會決賽舞台將以古文明建築藝術作藍本，並以AR技術呈現鳳凰美態，打造非一般視覺盛宴。為配合古文明主題，舞台上除了有金光燦爛的「天使之城」，更會有巨型三角宮殿，將舞台由1號錄影廠延伸至停車場。12強佳麗則會被打造成戰士等不同造型，並需經歷「火」與「水」等不同考驗，爭奪冠軍寶座。

日前，12強佳麗以色彩繽紛的飄逸仙氣Look為決賽場刊進行拍攝，各有美態，形象監督陳惠英（Karen）受訪時透露，相關造型早於5月時與副總經理（綜藝、音樂製作及目節目）曾志偉開會時已着手籌備及構思：「曾生話想打造番傳統嘅香港小姐，除咗想帶出經典嘅感覺，亦都希望大家一眼望落去會覺得個個女仔都好靚。」Karen指由於12強佳麗平均較年青，年紀最少的更只有18歲，故設計造型時以彩色為主，以配合眾佳麗年青活潑的特色：「我哋設計到件衫只要一伸手，就好似蝴蝶展翅一樣，有美感之餘，亦都代表住個個佳麗都經歷咗華麗嘅蛻變，從而展開新嘅人生。」又大讚是屆佳麗位位都是衣架子：「佢哋身形比例好好，所以Carry得啲造型好靚。」