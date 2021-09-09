《eFootball 2022》9月30日免費開咧

美斯轉戰巴黎，C朗拿度回歸曼聯，今季歐洲足球聯賽注定風起雲湧。要投入這股足球狂熱，除咗睇波，仲可以打機！陪伴不少人成長的足球遊戲《Winning Eleven》(又叫《PES》)，開發商Konami宣布新一季將統一命名為《eFootball 2022》，畫面、動作、玩法全面革新，更完全免費兼支援跨平台對戰，且看9月30日全球上市後能否吸引玩家從《FIFA》「轉會」過來啦！

9大球會 粵語旁述

《eFootball 2022》採用手遊常見的Free to Play銷售模式，即基本遊戲免費，待發展成熟後才向玩家提供DLC收費內容。首季先對應PS4、PS5、Xbox Series X/S、Xbox One、Windows 10及PC Steam，相同陣營可以線上對壘，之後再推出App版本。雖然是免費，但線下對戰已有9間球會選擇，包括巴塞、拜仁、祖記、曼聯、阿仙奴、哥連泰斯、法林明高、河床及聖保羅，所有球員皆以真名真波衫示人，並隨現實世界的轉會情況而更新資料庫，港版更有Keyman及伍家謙擔任粵語旁述，臨場感超高！

球王代言 連技快感

說到球員，遊戲邀請到美斯及尼馬任全球大使，恩尼斯達及碧基則分別擔任進攻和防守的官方顧問，兩位西班牙國腳更參與了Motion Capture開發，令球員動作更具實感。動作方面，追加了強力傳球、強力射球、急升射門等特殊技，操作時要下達更多指令，同時運球及假動作可以經直觀指令操作，組合起來變化萬千，廠方就此明言希望玩家享受到如格鬥遊戲般的操作快感。

實時渲染 跨台對戰

新作另一賣點是改用Unreal Engine引擎開發，實時渲染球場、觀眾與球員外觀，試玩發現連波衫擺動都十分像真！又加入了無縫重啟(Seamless Restart)及動作匹配(Motion Matching)兩項新技術，前者提升遊戲流暢度，後者即時分析球員的身體方向、體力、速度與足球的物理效果，再呈現互動關係，加上AI控制非持球球員的方式獲得調整，玩落似睇波多過打機！遊戲今秋會再推免費大型更新，追加可簽球員及教練的Creative Teams，以及Tour Event巡迴賽等玩法，日後更可主機、手機跨平台2對戰，係街都可同朋友鬥波！

同場加映：《FIFA 22》足球狂熱停不了

跟《Winning Eleven》鬥足多年的《FIFA》系列，新一集《FIFA 22》緊接於10月1日上市，收錄超過700支隊伍、超過30個聯賽，逾17,000名球員粉墨登場。此作採用了全新的HyperMotion科技開發，首次結合「11v11」比賽動作捕捉技術及專利機器學習技術，透過870萬幀畫面產生出4,000多段新動畫，呈現栩栩如生的射門、傳球、過人或鏟球動作。新的AI技術還強化了球員的反應及攻防意識，並加入交談、指揮等人性化設定，連守龍門系統也大幅革新。其他改良還包括更真實的足球物理演算、職業生涯球會創建、加入西甲與德甲更多新球場等等。