鍾柔美冼靖峰肉赤粉絲送禮　伍仲衡自爆試過被跟蹤

日前音樂人伍仲衡（Harry）聯同鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）接受無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》主播許文軒專訪，大談即將舉行音樂會Part 2感受。Harry直言怕悶，他說：「音樂會會係全新Rundown嘅騷，上次嘅歌玩完就喺上次留一個回憶。而且會係4面台，希望可以同觀眾拉近距離，今次嘉賓有好多都係新一代年輕歌手，好似Yumi同Archie。」

剛完成麥花臣音樂會的Archie和Yumi也有分享台上唱歌趣事，Archie説：「上次唱《餓狼傳說》有支Mic Stand，有一場我太興奮，本身諗住好型咁推開支Mic Stand，點知太大力，成支跌落座鋼琴度，我帶咗耳機都聽到澎一聲！當堂嚇一嚇，好彩鋼琴一啲事都冇。」而Yumi亦試過耳機失靈，她說：「我同衛蘭老師合唱，耳機冇聲，惟有望住佢嘅口型跟住唱，跟番佢個Flow，希望今次唱歌冇呢啲事發生。」

再做音樂會有何改善地方，Harry說：「上次做咗4個幾鐘80隻歌，今次唔可以唱咁長，唔可以Overrun，我嘅樂手話做我一個Show，等於做人哋兩個，再Overrun會罰錢罰得好甘！（但Overrun係你特色，平時你嘅網上音樂會閒閒哋都唱過12點？）我自己個場就冇所謂啫，人哋地方就唔得啦！」身旁的Archie和Yumi曾任Harry網上音樂會嘉賓，Archie說：「真係快樂不知時日過，Harry一彈我就唱，完全冇諗過已經去到凌晨1點。」Yumi笑說：「唔夠喉，下次要由下晝開始網上音樂會。」

3人粉絲數量激增，Yumi直言非常感動，要多謝Fans支持！而Archie說：「佢哋有好多係中學生，小學生，未有能力搵錢，所以佢哋買好多禮物畀我哋嘅時候，我哋都好肉赤！另外，依家有好多粉絲支持，以後就唔可以當眾撩牙，試過有一次撩完之後，有Fans叫我影相，我心諗大鑊佢見到，勁尷尬！」Harry的Fans數量亦不遑多讓，他說：「試過有Fans跟我，我去過嘅餐廳佢哋會成日去食，之前有一間我去搞過粉絲聚會，佢哋好犀利，記住我食過啲乜。我覺得大家似朋友，好Warm，係緣分！」