音樂battle︱鄭俊弘《火車未到站》大戰胡鴻鈞《刀削面》

無綫節目《演鬥聽》第五集請得Hip Hop界始祖廿四味成員嘅Ghost Style，破天荒亮相音樂電視節目，同場仲有新進Rap得跳得嘅Delta T（蛋撻頭），其中歌手鄭俊弘(Fred)及胡鴻鈞（Hurbert）更進行音樂battle。

在重點環節《我點你作》中，Fred將男人都會犯嘅一件瘀事，就係「冇拉褲鏈」用作素材，即場創作《火車未到站》，胡鴻鈞用了社交網嘅post創作《刀削面》，而評判方面更請來拉丁美洲嘅全能音樂人Chris Polanco (陳杰)。

Fred將冇拉褲鏈嘅瘀事用作素材，佢話：「濕濕碎啦！（係咪好釋放？）拉拉鏈成日都……但今日我拉咗喇！其實經過嗰次之後，我就好謹慎，每次上台前我都會幫人睇埋有冇拉拉鏈，見到啲同事我會話『拉拉鏈、拉拉鏈，ok？good show！』」

拍攝時，Fred自爆經常冇拉褲鏈，去完洗手間未知係咪掛住洗手，而忘記拉褲鏈：「有一次開記者會，我唔記得拉褲鏈，咁就畀記者影咗出嚟！之後我啲Fans就Cap番新聞同幅圖畀我，好瘀㗎！」Fred指好彩同樣是黑色，所以唔太覺！此話一出，即被演鬥band笑他「好彩細咗少少」，當聽到被笑「細」時，他反應甚大反問：「咩細呀？」王梓軒立即打圓場咁話：「個拉鏈比較幼！」

對於上《演鬥聽》，每位嘉賓都要騷哥利玩創作，Hubert話：「今次上《演鬥聽》嘅主題對我嚟講都好困難，因為係關於啲rap同hip hop嘢，喺我隔離嘅Delta T 絕對係代表人物。」Hubert大派高帽，Delta T即尷尬地話：「我最困難就係Hubert，有個勁嘅前輩喺度，我好大壓力，(你講到口震震喎！)少少啦！不過有佢頂住，對面有Ghost Style我都安心啲！」Hubert續指：「我希望冇影響到你啦！（Chris讚你哋rap得好？）頭先Chris話唔鍾意我哋嗰隊呀！但係就鍾意佢囉！所以應該唔鍾意我囉！(有冇失望、唔開心？)冇，因為今次我覺得係嚟玩同朝聖。」