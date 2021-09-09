【營事檔案】低卡高纖Tiramisu　嘗甜都不怕肥

Tiramisu (意大利芝士蛋糕)是一款意大利甜品，由浸了咖啡或酒的手指餅乾，加上一層意大利軟芝士 (Mascarpone Cheese) 的混合物，最後在蛋糕表面灑上一層可可粉而成。市面常見其他不同的改良版，例如不使用生雞蛋黃的、用蛋糕胚代替手指餅乾等等。

以豆腐及乳酪取代高脂芝士

Tiramisu感覺上沒有芝士蛋糕的厚重感，又沒有忌廉蛋糕的忌廉，口感上好像比較健康。可是，每100克的意大利軟芝士就有大約430卡，43克脂肪，重點是意大利軟芝士的脂肪有一半以上的脂肪都是飽和脂肪，經常過量食用飽和脂肪會影響心血管健康。今次特別選用低脂低卡的豆腐、原味低脂乳酪及羅漢果糖等材料，不但大大減低了脂肪的含量，口感都不會有太大的影響，完全不需要擔心會有奇怪的豆腐味。

以甜品吸收纖維沒難度

今次選用了維多麥(Weetabix)取代手指餅乾，是因為每100克的維多麥含有11.4克膳食纖維，而這個食譜中的分量都已經有8克膳食纖維。膳食纖維有預防及紓緩便秘、控制體重、有助穩定血糖及降低血液中膽固醇的水平等功用。根據衞生署建議，每人每天應該攝取多於25克的膳食纖維，都市人外出多肉少菜，這個高纖的Tiramisu除了滿足吃甜品的欲望，還可以同時補充膳食纖維，大家快啲試吓整啦！

【低卡高纖Tiramisu】

材料：（3小杯分量）

嫩豆腐 350克

原味低脂乳酪 60克

維多麥 4塊

咖啡粉 10克

羅漢果糖 30克

可可粉 適量

做法：

1.先將豆腐放在隔篩上，以重物壓半小時左右。

2.在攪拌機內加入已瀝水後的豆腐、乳酪及羅漢果糖攪拌，備用。

3.把維多麥壓碎，咖啡粉加適量熱水成咖啡溶液，備用。

4.在杯內加入一層維多麥碎，再加兩茶匙咖啡溶液。

5.然後加入一層豆腐糊。

6.重複步驟4和5，最後在Tiramisu面灑上一層可可粉即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。