Aka被爆鍾情四眼宅男　Heidi原來係小富婆！

女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）推出個人單曲《愛人如己》，為配合新歌主題特別邀請好姊妹李靜儀（Heidi）進行友情大考驗，測試和對方的了解度，不過「大測試」最終竟變成「大踢爆」，Heidi大爆Aka喜歡宅男，而Aka亦不輸蝕，大爆對方是小富婆。

當問到「寫出自己及對方的男神」時，Aka指Heidi喜歡身形高大的男士，而Heidi直指對方鍾情戴眼鏡、懵懵地的宅男，Heidi還問Aka會否介意另一半矮過她，搞到Aka哭笑不得，Aka表示：「矮過我都得，冇問題。我係咪鍾意宅男？都啱啱哋，但依家我擴闊咗自己。」Heidi聞言就說：「哦，呢個（宅男）係佢以前鍾意嘅類型。」

問到「最想攞走對方哪個優點」，Aka想也不想，直指希望可以好似Heidi般理財，Aka說：「佢（Heidi）係一個小富婆，理財方面好叻，依家儲咗好多錢，喺股票上又……哈哈，又會睇價、格價！」不過身旁的Heidi卻耍手擰頭否認自己是富婆，狀甚惹笑。此外，又大談「遇到感情挫折如何療傷」時，她們憶述Heidi曾因挫折，在保母車上挨在Aka膊頭痛哭及傾訴，可見二人感情不淺，難怪今次的友情大考驗，考不到她們，測試順利通過。