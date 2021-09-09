本日日本：USJ《鬼滅之刃》餐廳　1比1冨岡義勇．蝴蝶忍現身

《鬼滅之刃》熱潮方興未艾，日本環球影城（USJ）即將以《劇場版鬼滅之刃無限列車篇》為主題，於9月17日至2022年2月13日推出期間限定搞作，焦點除了有以「VR過山車」來體驗的「鬼滅之刃XR RIDE」，同期於SAIDO餐廳登場的主題餐廳「紫藤花餐廳」及Studio Stars Restaurant，可以吃到多款以《鬼》主角為題材的食品！其中「紫藤花餐廳」以劇中的紫藤花為主題設計，展示出獨有的世界觀，並有1比1極像真的冨岡義勇及蝴蝶忍Clone-oid人偶助陣，這種採用最先進技術炮製的人偶，無論眼睛及皮膚都極像真人，食客幫襯指定Menu更可與之合照。而提供的食品也以劇中角色為主題設計，包括以冨岡義勇為主題的「蒼之御膳」、以「音柱」宇髄天元的形象為設計的「摩登壽司御膳」、以「戀柱」甘露寺蜜璃為形象設計的「時髦炸豬扒套餐」，及以炭治郎、禰豆子與善逸為主角的「兒童三層便當」等，還有多款色彩繽紛的飲品及甜品。而Studio Stars Restaurant則推出以「無限烈車」為主題的原創料理，例如有經USJ加料炮製、「炎柱」煉獄大讚好味的牛鍋便當等。

與此同時，園內亦有多款可「着上身」的貨品發售，例如炭治郎、禰豆子、善逸、煉獄、冨岡及胡蝶忍6種款式的羽織，亦有以伊之助的豬頭為靈感炮製的頭套，還有炭治郎的日輪刀，讓大家可以隨時大玩Cosplay在園區打卡！