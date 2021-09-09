亞洲電影大獎︱林家棟獲提名影帝　李麗珍爭女配

《第十五屆亞洲電影大獎》將於10月8日在釜山國際電影節舉行，並會於網上作直播儀式，而大會今日（9日）公布入圍名單，「最佳男主角」方面，香港影帝林家棟憑着電影《智齒》角逐「最佳男主角」獎項，而與他一齊競逐的包括莫子儀、張譯、役所廣司及劉亞仁。至於「最佳女主角」方面，內地女星張子楓憑着電影《我的姐姐》角逐，其他包括陳淑芳、全鍾瑞、蒼井優及烏爾博森。《智齒》已入圍世界各地共8個大型影展，而林家棟今次憑此片獲提名亞洲影帝很高興，他謂：「《智齒》可以喺呢個電影大獎中有咁多個提名，要多謝導演鄭保瑞，因為佢，我見到所有台前幕後都好辛苦，但係每個人又非常樂在其中，正正因為佢要求高，所以觀眾（包括我）都極期待入場欣賞。無論結果如何，今次入圍係對團隊嘅極大鼓勵。」

而藝人李麗珍及謝君豪亦憑電影《濁水漂流》獲提名「最佳男女配角」，李麗珍表示上次被認同已是20年前的事，期間工作或人生也遇上不同的階段，碰碰跌跌，但對演藝事業始終不忘初心。今次其他地區的對手同樣也是在演藝圈內多年也曾遇上不同的遭遇到今天，所以她相信大家也是熱愛電影熱愛工作的！

謝君豪說：「真的很高興，除了我本人的角色被肯定外，最高興是《濁水漂流》上映以來的好成績，除了票房好之外，還不斷受到國際上大小電影節的關注和支持。今次提名《亞洲電影大獎》男配角的都是中韓日等好戲之人，能夠代表香港獲得提名實在是非常榮幸。」

至於入圍「最佳電影」的包括內地電影《一秒鐘》、韓國電影《茲山魚譜》、印度電影《學徒》及日本電影《偶然與想象》及《間諜之妻》。而張藝謀則憑《一秒鐘》角逐最佳導演。