辣迷喜訊！玩味辛辣新滋味

香港有唔少辣迷，喜歡食辣，亦喜歡挑戰新奇辣菜及新辣店，最近就有中菜餐廳推出全新玩味辣套餐，單是菜名都叫人捧腹，此外，還有兩間新辣店登場，帶來辛辣好滋味。

極致麻辣噴火盛宴

近年麻辣熱潮令不少人喜歡上這種刺激口味，而主打傳統與摩登飲食元素的中菜餐廳DUCKEE（淂記）亦趕上辣潮，於即日起推出玩味十足的「忽必裂四人餐」（需預訂）。千祈咪誤會，「忽必裂」並非歷史人物名字，而係有另一重意思，指辣到舌頭與屁股開花，可見店家對這個套餐辣勁非常有信心。套餐用料相當矜貴，有鮑魚、龍蝦、斑球、鴨舌、滑雞等各種精選海鮮和家禽食材，炮製成前菜、湯羹、點心、香鍋等10款菜式，把酸、麻、香、辣等味型，菜式名字亦創意玩味十足，包括前菜的翻滾潑辣小黃瓜、熱火朝天起飛雞（川府麻香雞）、辣舌唇槍架妹子（芥末鴨舌）、滿臉通紅椒鹽鮑、火舞黃沙辣龍蝦、淂記惡辣血池大滾魷（川味香鍋）和慾罷不能酸斑球等，如果想要極致辛辣，店家更有自家製「2X 辣度雙椒醬」，噴火程度較一般辣醬高足兩倍。此外，食店調酒師更特別創作出獨特雞尾酒與餐酒，只要柯打「我要醉辣」，亦有煙熏川椒瑪莉、青芥辣馬天尼，以及精選南非白酒，美酒辣菜，舌頭Pat Pat火辣辣。

細味川渝地道風味

中國火鍋界翹楚「劉一手重慶火鍋」（下稱「劉一手」）去年與前香港營運商終止合作後，近日與亞洲飲食集團Gaia Group合作，最近於九龍塘開設首間直營店。新店以重慶洪崖洞傳統吊腳樓為主題作室內設計，予人煥然一新的視覺印象，食物配方及選擇方面亦全面升級，包括招牌火鍋湯底、分店獨有的重慶一人小鍋麵、川渝風刺身丼飯套餐；而改良版招牌麻辣湯底重新命名為「一手辣方紅油麻辣紅油湯」，湯底用牛油脂肪、郫縣豆瓣醬、永州豆豉、貢椒、二荊條、漢源花椒，以及十多種中藥材香料炮製而成，紅亮溫潤，辣而不燥。麻辣湯底以外，還有十多款如滋潤椰子雞湯、山珍雜菌鍋、養顏豆漿豬骨湯等，心多的更可試奔馳鍋，按喜好挑選3種不同湯底口味，將特色湯鍋一網打盡。火鍋料推介香港店特設的劉一手招牌鮮切三拼（有A4鹿兒島和牛三角腩、美國牛小排及鹿兒島黑毛豚肉腩），直立式拼盤更是香港少見。重慶人喜歡食火鍋灼內臟，新店故設「鮮內臟拼盤」，有齊伸腿鵝腸、功夫腰花、團圓鴨血、腰花及毛肚。此外，新店特設午市火鍋套餐，有特惠刺身丼火鍋午市套餐、迷你一人小鍋麵套餐及午市限定的川渝風刺身丼飯午市套餐，豐盛又富地道風情。9月開業限定，大家點選「劉一手招牌鮮切三拼」時，如發現肉盤底部貼有貼紙，即可以兌換價值逾HK$600的「劉一手招牌鮮切三拼」，數量有限 送完即止。

時令食材辣烤魚鍋

主打正宗川菜的小魚兒，最近於將軍澳開設新分店，選用秋日時令食材推出全新菜單，以黃鱔為主題的分店限定特色配菜及小食，如古鎮碼頭毛血旺烤凌波魚、椒鹽黃鱔魚絲等，又嚴選流浮山上等養殖生蠔，炮製出香蒜燒生蠔、四川麻辣燒生蠔等，新張期間，更全日推出限定優惠，以特價可品嘗到6隻優質本地生蠔。此外，每日有新鮮的大頭蝦到店，讓大廚炮製出BBQ燒巨型牛油蒜香燒大頭蝦，牛油香氣與蝦的清甜甚為匹配。新店亦特意於午市推出近年漸受年輕人歡迎的冒菜（四川地道菜，將加工熟食與香料、中藥、蔬菜做成火鍋，再放一些涼菜同吃），有近35款配菜及5種特色湯底讓大家自由搭配出心水組合。食店亦保留了人氣的風味特色烤魚，可先從海鱸魚、江團魚及凌波魚3選1，再挑選烤魚口味，如巫山麻辣魚春魚卜豆花、爆醬鳳梨香辣豆花、養生花膠筒蟲草花辣豆花等，款式多，食完魚還可以柯打配菜作火鍋，一鍋兩食，惹味又飽足。