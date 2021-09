梁朝偉首拍漫威電影片酬6千萬　第1位竟非Iron Man

漫威(Marvel)超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映,其中最大亮點係飾演反派嘅梁朝偉,為該片增添唔少色彩,好快成為城中熱話。偉仔處男為Marvel上陣,據知當時導演多次接洽,先令偉仔點頭加盟,據知其片酬相當驚人,高達6,000萬港幣,成為演員現身漫威電影首集排行榜第2位,咁到底第1位係邊個?係咪飾演家喻戶曉角色Iron Man嘅羅拔唐尼?

錯錯錯!相對依家嘅片酬,其實羅拔唐尼當年酬金簡直不堪入目。講番排頭幾位巨星,偉仔成為第2位外,其實第1位片酬最高係影后姬蒂班查,其主演《雷神奇俠3:神域末日》嘅片酬達9,721萬港幣,與姬蒂同片嘅影帝安東尼鶴健士則進佔第3位,緊接其後係「Marvel隊長」貝兒娜森、「神秘客」積佳蘭賀、「奇異博士」班尼狄甘巴貝治。

而「漫威三巨頭」中嘅「Iron Man」羅拔唐尼,傳聞首集片酬只有50萬美金(約388萬港元)、「美國隊長」基斯伊雲斯得100萬美金(約770萬港元),「雷神」基斯漢斯禾夫更少,僅有15萬美金(約116萬港元),令人意想不到。