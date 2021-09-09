梁朝偉首拍漫威電影片酬6千萬　第1位竟非Iron Man

漫威（Marvel）超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）上映，其中最大亮點係飾演反派嘅梁朝偉，為該片增添唔少色彩，好快成為城中熱話。偉仔處男為Marvel上陣，據知當時導演多次接洽，先令偉仔點頭加盟，據知其片酬相當驚人，高達6,000萬港幣，成為演員現身漫威電影首集排行榜第2位，咁到底第1位係邊個？係咪飾演家喻戶曉角色Iron Man嘅羅拔唐尼？

錯錯錯！相對依家嘅片酬，其實羅拔唐尼當年酬金簡直不堪入目。講番排頭幾位巨星，偉仔成為第2位外，其實第1位片酬最高係影后姬蒂班查，其主演《雷神奇俠3：神域末日》嘅片酬達9,721萬港幣，與姬蒂同片嘅影帝安東尼鶴健士則進佔第3位，緊接其後係「Marvel隊長」貝兒娜森、「神秘客」積佳蘭賀、「奇異博士」班尼狄甘巴貝治。

而「漫威三巨頭」中嘅「Iron Man」羅拔唐尼，傳聞首集片酬只有50萬美金（約388萬港元）、「美國隊長」基斯伊雲斯得100萬美金（約770萬港元），「雷神」基斯漢斯禾夫更少，僅有15萬美金（約116萬港元），令人意想不到。