七仙羽為P1X3L改名「OMG」　睇好將來爆紅！

跳唱組合P1X3L三位成員Phoebus、George及Marco自《全民造星II》出道以來備受不同壓力，早前與玄學家七仙羽結緣，合作出歌《Oh My 7 God（feat. 七仙羽） – JNYBeatz Remix》及共舞拍MV，三子型仔登場，七仙羽爆發以觀音造型示人。

P1X3L望透過新歌當中自嘲方式，提醒大家不要放棄：「呢首係充滿正能量嘅歌，表達咗我哋自入行以來嘅堅持及努力，同時希望想透過歌詞中嘅自嘲提醒自己唔好放棄。」七仙羽亦為三位成員打氣：「呢首歌係希望叫堅持，無論旁人批評你衣着、打扮、髮型都唔應該放棄。」

P1X3L感謝七仙羽幫他們改名做「OMG」，但表示仍然會以P1X3L名義：「叫我哋『OMG』絕對冇問題，都係多一個親切稱呼。雖然『OMG』容易記，但我哋仍然會用『P1X3L』，因為呢個名字對我哋好有意義。」七仙羽睇好P1X3L將來會爆紅，無論改甚麼名字都不成問題：「你哋叫Facial都好，Puzzle都冇問題。因為網民已經認識你哋，啱啱喺街度都有粉絲找你哋簽名合照。」