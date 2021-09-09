強調唔會再婚！「入五」江美儀期盼愛情：覺得自己係少女

藝人江美儀最近擔任廚藝真人騷節目《煮戰》的主持，她自言初時以為廚師們都比較古板兼粗聲粗氣，但想不到新一代廚師都是年輕靚仔，比賽時又有大廚風範，她也有從中偷師及吸收煮食靈感！

向來廚藝不俗的美儀最近進軍飲食界，與友人投資素食茶餐廳，藉以推廣素食文化，她表示：「我本身一個月入面有半個月係食素，已經維持咗好多年，我初時食素，叫阿媽準備素菜畀我，佢真係淥碟菜同一碗白飯，仲同我講入面有飯可以添，我話你覺得我咁仲可以添到飯咩！其實素食有好多，自從嗰次我覺得真係要推廣素食文化。」

美儀今年「入五」，她認為年齡只是一個數字，只要心中有火，仍可以嘗試很多新事物，她展望60歲前做生意，現時算是踏出成功第一步！回顧過去10年，事業上達到高峰，獲得最佳女配角，現時她對幕前工作仍幹勁十足。感情方面，10年間經歷過結婚及離婚，問她是否仍憧憬愛情，她秒回：「梗係有啦！我覺得自己係少女。」

她稱現階段只想有個伴，強調不會再婚：「結過一次唔使再試。（有陰影？）唔係，結婚唔係兩個人嘅事，而係兩家嘅事真係好複雜，兩個人相處有啲空間好啲，最好唔好同居，同居會產生好多問題。」她坦言分開後有段時間一個人生活，覺得正到不得了，說去旅行便去，當然美景當前若有另一半共同分享會更完美，但人生有得必有失，一切只能隨緣。

服裝：Marella

髮型：Headquarters by Ivan Lee