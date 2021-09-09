櫻井音乃　次世代Ｇ奶女王

提起日本寫真界嘅巨乳女王，相信唔少人都會諗起小池榮子，雖然阿妹家陣已轉戰藝能界做演員，但係行內不斷有好波嘅新血冒起，好似今期「世界Cup」嘅主角櫻井音乃，就可以喺佢身上搵到榮子嘅影子，亦因為佢實在太好波，所以被稱為「次世代寫真女王」！

嫩白有潛力

近年有好幾位身負絕世好波嘅青春女優喺日本寫真界搶盡風頭，好似大原優乃、寺本莉緒同淺川梨奈，幾乎霸晒所有相關雜誌嘅封面！不過，自從年頭有位寫真女王橫空出世，佢哋嘅地位可以話係岌岌可危，呢位女王就係櫻井音乃！呢位美少女唔止顏值出眾，仲有一副鮮嫩白滑嘅豐滿胴體，可謂潛力無限，特別係嗰對脹卜卜嘅G奶，更加誘人！只要阿妹條腰稍為減多兩吋，身材更加完美！

封面殺手

事實上，音乃喺 2月進軍寫真界一刻，經已萬眾矚目，唔少人將佢同同殿堂級寫真女王小池榮子相比，話佢哋嘅面形相似，上圍又不相伯仲，擁有壓倒性嘅存在感，所以佢被稱為「次世代寫真女王」。話時話，阿妹喺出道前已經做幕前演出，讀初中嗰陣就成為時尚雜誌《Popteen》嘅專屬模特兒，升上高中更加參加過選美活動「Miss World Japan 2019京都大會」，雖然與冠軍獎座無緣，但都執番個介護福祉士獎。講番音乃嘅寫真工作，呢期密密為唔同雜誌影相，成功搶佔封面位置，可以話係新一代封面殺手！