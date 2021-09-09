地位冇動搖！陳展鵬樂做老新人　拍住湯洛雯

藝人陳展鵬主演的劇集《逆天奇案》成為無綫今年暫時收視最高劇集，展鵬亦升呢為「收視福將」，不過現時同時接拍3劇《廉政狙擊》、《童時愛上你》及《隱形戰隊》的他，之前竟被指他因與無綫高層傾談續約事宜時要求加薪，因而被公司「出招」反擊，劇集全以客串為主，視帝淪為配角，不過展鵬事後回應笑料一則，而高層曾勵珍亦出口力撐根沒有此事，指全是謠言。

陳展鵬繼續深得一班監製心，據知，無綫11月將會開拍一套奇情片《隱門》，由王心慰監製，陳展鵬除了會擔任男一外，無綫更會找來現時「產量」最多的兩大花旦黃智雯及湯洛雯作配搭，而三人乃首度合作，劇中展鵬飾演保險調查員，而黃智雯則飾柔弱但內心堅強的女仔，與靚湯3人因小時候的一宗劫案而互相牽連，長大後亦發生不少故事。展鵬受訪時謂：「都希望同智雯、湯洛雯有唔同嘅化學作用、新鮮感，其實我仲未同監製傾古仔，角色係點仲未清楚，但王心慰係我嘅伯樂之一，當年我喺TVB第一部較重戲份嘅劇集就係佢畀機會我，之《巨輪》、《真相》、《瘦身兵團》都係佢嘅，今次好開心大大家可以再合作。」而近排他都與不少「新對手」合作，當中包括王浩信、馮盈盈、高海寧、張振朗等，他謂：「其實同新拍檔合作都開心嘅，總之唔好停就得，要與時並進，一路有機會去學嘢已經好開心，無論喺唱歌、演戲上，我都唔介意做老新人。」

至於黃智雯亦表示雖然之前與展鵬曾拍攝劇集《張保仔》，但當時主要戲份跟陳山聰，故今次與展鵬合作希望大家擦出火花，智雯亦表示未曾與靚湯合作過，而她表示之前拍的劇集一直於外邊搭景拍攝，已很久沒有返公司開廠景，故相當期待。