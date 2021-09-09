姜濤啱做老公！揀同AK一夜情　七仙羽用錢箍實男友

網上新平台節目由前DJ林柏希（William）主持新節目《月傾會》，首集嘉賓請得玄學家七仙羽擔任嘉賓，首度公開她身份證的名字叫「趙玲」，自己永遠是18歲，還笑言仍是處女之身。William要求師傅從她最愛的人氣組合MIRROR 12子中，揀出「老公」、「男朋友」和「一夜情對象」人選。七仙羽毫不猶疑揀了姜濤做老公，更坦白說：「因為佢係處男，我係處女！」至於男朋友的對象是Frankie：「因為佢好靚仔，追求MIRROR，梗係貪靚仔啦，隻隻都靚仔！」最後講到「一夜情對手」，她就揀了Anson Kong（AK）：「因為佢令到人產生到慾念，好陽光，皮膚又好黑，手瓜好強壯！」

另外，講到她的老外男友Gerald，她相信男友不會偷食：「我錢咁多……我好信任，我從來唔睇人電話，我從來唔會話去跟蹤，我覺得需要畀番人一啲自由，同埋就算啲男人偷食都係OK㗎！」她又說最多人找她斬小三作法，還表示一定會幫大婆斬小三！又爆玄學界師傅之間明爭暗鬥，首次披露曾經被一位已經結婚且有一女的男師傅落降頭：「佢知我唔係咁容易惹㗎，佢害唔到我之後，跟住『瀨』咗嘢！佢係師傅嚟嘅，佢話對唔住，我問點解要害我，佢話因為嬲囉、憎恨囉，你後生、你出名過我，搵錢多過我，嬲咪搞你囉！男人師傅，佢有個女，佢報應就係報喺個女身上，佢之前咬住我不放，落降頭搞我！」