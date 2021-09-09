真情流露　盡現人性暗黑面

聽講每個人都有暗黑嘅一面，咁一班四仔脫星又會點樣暗黑法？其實都唔難估到，之唔係鹹濕、放蕩同埋極盡荒淫囉！想知佢哋嘅道德底線可以有幾低？睇吓呢三套四仔都會搵到答案。

4女鬧搶韁

直接入戲肉嘅四仔，最啱啲性急嘅四仔迷，好似呢套由Aura Productions製作嘅《Brunettes Craving The Cock》，由4位脫星Marica Hase、Capri Cavanni、Dava Foxx同Davina Davis合演，據片廠介紹，佢哋會喺片中流露出原始慾望，當見到精壯男對手出場，就會雙眼發光，誓要將對方榨乾榨淨為止！話時話，有份演出嘅Capri Cavanni，一向以作風狂野見稱，有佢壓陣，影片肯定冇冷場。

一人擔大旗

眾所周知，喺美國四仔界，只有真天后級脫星，先會有以個人名義推出嘅作品，呢套由Blacks on Blondes推出嘅《The Dark Side Of Valentina Nappi #2》，就係由Valentina Nappi獨自孭飛。呢位以裸模身分殺入四仔界嘅索女，生於意大利，係呢期嘅當紅脫星。雖然呢套作品係零劇情，但片廠拍晒心口話，淨係欣賞Valentina嘅放蕩一面，足以令觀眾血脈沸騰，甚至有一睇再睇嘅衝動添！

豪放女本色

好多人都覺得脫星一定要夠鹹濕先做得到，只係佢哋鹹濕起上嚟會去到咩程度？由Obsession Media Group炮製嘅《Dark Desires #5》，就話要將脫星嘅好色本性激發晒出嚟！影片由Nicholas Angel執導，並且搵嚟Kenzie Taylor、McKenzie Lee、Joanna Angel同Madelyn Monroe演出。呢4位人氣脫星之中，以癡女Kenzie Taylor最狂野，唔止床戰經驗豐富，仲勁愛吹奏，所以導演安排成班男脫星嚟滿足佢。至於其他脫星有咩性癖好？留畀大家慢慢睇。