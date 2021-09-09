「浩南」鄭伊琪亂認伊健做阿哥　為追夢收入少一截

口罩小姐冠軍「浩南」鄭伊琪透過比賽由兼職模特兒跳上幕前向夢想進發，最希望主持綜藝節目，及跟「男神」古天樂、鄭伊健合作，即使收入銳減亦無阻她追夢之心，獲男友全力支持，難怪她冧爆認定對方為終生對象。

鄭伊琪於《最後一屆口罩小姐選舉》勇奪冠軍後近日簽入ViuTV，逐步向主持路進發︰「綜藝、美妝、時裝節目都想做，係女仔都貪靚，參加完比賽更覺得大家要擁抱自己嘅不足，咁先可以進步！」她自嘲大想頭，點名想同影帝古天樂及鄭伊健合作︰「同古天樂係因為相近膚色，係我第一個鍾意深膚色嘅演員，而鄭伊健係因為同我個真名有莫大淵源，細個成日被問同佢有咩關係，我會答佢係我阿哥！」

在7年兼職模特兒生涯中，鄭伊琪試過連踩幾日狂接Job，收入相當可觀︰「例如做世界盃活動，比賽時間係同香港時間顛倒，就要捱眼瞓去做，呢行好被動，真係多勞多得。」比起現時做ViuTV新人，收入必定少一截，她坦言不太介意︰「一世人流流長，有好多時間搵錢，去到人生另一個階段，想學另一方面嘅嘢令自己進步。」

向男友派定心丸

講到愛情、事業兩得意，她冧樣盡現，大爆從事飲食業的同居男友比她年長「一輪」，經朋友介紹至今拍拖約4年︰「比較鍾意成熟、穩重型。（有結婚打算？）有嘅。」問到她入行後， 男友可有失去安全感？她以肯定的語氣說︰「佢咁有自信一定唔會，亦好相信我，係佢教我安全感係自己畀自己。佢好支持我入行，如果我做錯事，佢會話畀我聽，畀意見我，唔會打擊我。」