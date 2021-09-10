【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月初四辛酉木建日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：出行、會友、掃舍

忌：動土、醞釀、詞訟

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、4、5、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

管好嘴巴，否則有機會講多錯多，惹火燒身。

金牛座

財運不俗，能夠以滿意的價格買到心頭好。

雙子座

吃喝玩樂要適可而止，否則有可能超支破財。

巨蟹座

情緒暴躁，與人溝通帶有火藥味，易得罪人。

獅子座

愛情運上升，春風滿面，有異性對你感興趣。

處女座

焦躁不安易走歪路，需要提醒自己回到正軌。

天秤座

理財投資不宜跟風，要根據自身情況作部署。

天蠍座

易為別人的事分心，是時候專注於工作了。

人馬座

付出與收穫跟預期有出入，心情大受打擊。

山羊座

勉強無幸福，宜順其自然，以免被壓力拖垮。

水瓶座

人氣欠佳，你的意見不被重視，心情低落。

雙魚座

整個人不在狀態，令手頭上的工作不斷積壓。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）兔 壓力大

鼠

生活變數多，意外頻生，切忌自亂陣腳。

牛

求知欲旺盛，多跟前輩交流，獲益良多。

虎

跟共事者打成一片，做起事來順心如意。

兔

是日沖煞，壓力纏身，宜找身邊人分憂。

龍

人緣運上升，有望遇到自己的人生導師。

蛇

只要全情投入工作，表現令人刮目相看。

馬

工作壓力大，保持平常心就沒有大問題。

羊

桃花旺，單身者的異性緣佳，好好把握。

猴

已婚者易跟伴侶發生誤會，宜包容忍讓。

雞

生活充滿挑戰，麻煩多得令你應接不暇。

狗

財運不濟，情緒起伏大，容易意氣用事。

豬

積極出席社交活動，有助提升個人運勢。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

打破蒙昧

《易經》中的第四卦為「山水蒙」，簡稱蒙卦。

「亨，匪我求童蒙，童蒙求我，初筮告，再三瀆，瀆則不告。」

首先，「蒙」的原本是菟絲子，是一種寄生性的草本植物。現代解釋代表啟蒙、蒙昧、蒙蔽，就好像小孩子的無知，甚麼也不懂的狀況。

這卦的意思，就是告訴你，每個人都有好像小孩子一樣蒙昧的時刻，但不要像小孩子一般不以為然，嬉皮笑臉，應該誠心虛心的學習真實知識，避免多餘又繁瑣的無聊問題。

這卦的最後一支爻意：「上九，擊蒙。不利為寇，利禦寇。」

擊敗童蒙，就是改變像小孩子一般的無知及蒙昧，不要當盜賊做不義不公事，要誠心抵禦盜賊。

那何為盜賊呢？不一定是明目張膽的打家劫舍才是，有很多盜賊喜歡巧立名目，裝出大善人的虛假外表為你設想，打着好人的旗號，但實則是想搶奪你的身家，甚至性命。

因為這一支卦有水所組成，水為坎，坎為凶，所以得出這卦就是小心為上，要多加了解，多加向善知識學習，才能打破蒙昧，走出凶險的情況，獲得安全。