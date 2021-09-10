疑似吳亦凡被「重犯」看待　醫院睇性病

內地男星吳亦凡今年8月涉嫌強姦罪，被內地警方正式拘捕後杳無音信。有關其各種動向傳聞滿天飛，包括咬舌自盡、出現幻聽及遭毆打等，但一切未經證實。至昨日（9日）終於有新進展，網上流傳一段疑似吳亦凡的男子到醫院約10秒短片，該男子被2名警員押解，疑等候看病。他穿白色褲及橙灰色上衣，頭部則被頭套包實，並鎖上電子腳鐐，明顯是一名重犯，而背景右上方的壁布板寫有「皮膚科」。

網民製作對比圖

雖然片段中未能拍到男子的正面，但網民憑身形、姿態及肩膊來解構，更製作對比圖，將片中人與吳亦凡過往被拍下的背影、走路方式及踩踭習慣作對比，認定片中人正是昔日天之驕子吳亦凡；加上片中人身處的醫院被指是北京朝陽區的北京地壇醫院，而吳亦凡正還押在朝陽區看守所，如果真是吳亦凡，今次是他被捕後首次曝光！

該醫院被指是感染病科與皮膚性病科的專科，除了皮膚科是專門外，主診醫生在皮膚美容、性傳播疾病和愛滋病的臨床及臨床免疫研究工作中具有豐富經驗，有網民留言：「哎，曾經萬眾矚目的頂流……這是何必呢」、「粉絲都知道他穿鞋不好好穿，愛踩着後面拖拉着，這身高這肩膀確實是他」、「皮膚科？看性病啊」、「牆上寫着皮膚科……旁邊兩人還戴着手套」，不過亦有粉絲為偶像護航，指不能單憑一條短片便認定是吳亦凡。

逾660藝人工作室注銷

鑑於內地演藝圈爆出連串醜聞，除吳亦凡涉強姦案被捕外，鄭爽逃稅、趙麗穎與王一博粉絲罵戰，以及趙薇「被消失」等，當局大力執行「清朗行動」整頓娛樂圈生態。與趙薇一同演出電視劇《還珠格格》的台灣女星林心如與老公霍建華的工作室被發現注銷，事後林心如經理人表示：「注銷動作只是進行資源整合，同事都還在，這兩天完成的，巧合而已。」

不過最近有內地公司發現，截至8月27日已有逾660間藝人工作室及相關公司注銷，並公開40位藝人名單，包括林依晨、黃曉明、劉詩詩、鄧超、唐嫣、井柏然、李宇春、吳京及王寶強等，有指此舉避免觸犯相關規條。