腦笑平安　從日常燃起感恩的心

【特約報道】過去兩年，我們都經歷了社會事件、翻天覆地變天的疫情，我知道有不少人情緒都變得很容易低落、鬱悶、容易生氣等。我跟粉絲傾偈，發現他們都充滿不安，怒火亦愈來愈多。其實在這段期間，大家更要保持樂觀。當然，面對大是大非，心中很難常存正能量，不妨從日常一些細微的事，燃起感恩的心，苦中一點甜，不止能令心境變平和，也能帶來實際的好處。

一項由加州大學發表的腦神經研究，研究人員將受測者分成三組：一組人每日固定記錄一些令他們感恩的事情，另一組每日紀錄令他們厭煩的事，另一組記錄流水帳。研究發現感恩組在10星期後，比其餘兩組人明顯較樂觀與正面，亦更為有活力和健康。習慣感恩令人變得積極健康，是由於每當感激時，會激活腦部的前扣帶迴皮質（Anterior Cingulate Cortex）與內側前額葉皮質（Medial Prefrontal Cortex），這兩個區域與道德、社會認知、獎賞、同理心與價值感有關。感恩的情緒會令人變得正面，幫助減壓；同時亦會促進很多重要的賀爾蒙分泌，有助身體提升睡眠質素、滿足食欲、減低焦慮與憂鬱等。

怨氣和壓力，會提升皮質醇，直接影響腦神經營養因子表現，導致腦細胞開始萎縮，甚至死亡。沉重壓力更會造成身體痛症、降低抗疲勞和防病能力，甚至刺激神經傳導物質神經胜肽分泌，導致人體會渴求高油糖食物，變成壓力肥。相反，常存感恩的心，不止心境變得平和，還能確實能夠對身體有很具體的影響——已有很多研究證實，優質的睡眠和輕鬆愉快的心情，均直接提升我們的免疫力，減少發炎反應，降低心臟疾病。

一個感恩的念頭，瞬間就可以改變大腦的思考路徑，改變思維，令身心靈變得健康。我公司營運35年來，每天早上11時都設有15分鐘日課時間，所有員工都要參與，就是讓大家有時間停下來，深呼吸，審視自己的狀態，洗滌心靈，感恩所有。希望大家在這亂世，減少鑽牛角尖，多點感恩、多點喜悅、多點健康。

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Dr.Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。