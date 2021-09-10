即場變身　大陸嘉緹商場Cosplay打機惹注目禮

日模松岡李那師妹、來自美國的大陸嘉緹作風豪放，熱愛Cosplay的她，早前以一身戰鬥格Cosplay造型，大模廝樣在商場打機，惹來途人注目。大陸嘉緹樣靚身材正，現時留港主力發展模特兒工作，絕對是外勢力潛力股，早前她現身尖沙咀商場，身穿貼身上衣及長褲的她，行入地下的時裝店，她並非買衫，而是直接行入更衣室，不久，她突然變身粉紅Pink Lady步出，戴上粉紅色假髮，配以粉紅色開窿高衩衫，變妝後完全認不出她來，然後她似慣性地乘扶手電梯往商場2樓一間咖啡店，買了一杯咖啡後，坐下便打機。由於她的造型矚目，商場內的途人都對她眼望望，惟她完全不理其他人的目光，不斷打機，原來她玩直播打機，期間不時向着手機揮手打招呼，及拿着扇子擺甫士，與手機內的其他對手甚有互動。

據知疫情下，大陸嘉緹在港的工作大減，為了生計，她便改變策略，以打機為生，誰知卻殺出一條生路，憑打賞儲生活費過活。其實她在日本發展時，都經常玩角色扮演，對Cosplay很是着迷，扮乜似乜，其中性感造型更大受網民歡迎。對於暫時轉營以打機維生，她完全不介意，還開心分享：「我可以1日打足8個鐘機，中間都有Break去食嘢，我玩緊個角色扮演遊戲，同幾個人打，同時間我會直播，我算打得唔錯，玩咗兩個月，已經去到73 Level，遊戲暫時最高是90 Level。」她說試過最大收穫一次，有人給她400美元（約3,111港元）打賞，其實平均每日都有數十人給她打賞，如此推類，收入也頗可觀？她笑說：「我都係啱啱玩，每日都唔同。（有冇試過有網友說話挑逗？）有，但我會扮唔明，輕輕帶過，哈哈！其實都好少呢啲情況出現，因為大家真係為打機而打機。」