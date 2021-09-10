中秋不許你注定一人　咁就Staycation啦！

中秋節臨近，諗好假期點度過未呢？要數今年最流行的假期活動，非Staycation莫屬，心靈上短暫地「逃離」香港，感受久違的旅行感覺！

親子之選：小小太空人探月計劃

說到中秋節的主角，當然是又大又圓的月亮啦！雖然人人上月球的願望仍未可以實現，不過都可以用另一種可愛的方式來探月兼應節。今個中秋，香港天際萬豪酒店於9月17至19日、24至26日推出適合一家大小入住的「小小太空人探月體驗住宿計劃」，小朋友可以參與半日的體驗班，除可以穿上太空衣拍攝造型照，並模擬登陸月球，體驗在太空站工作的情形及進行太空小實驗外，還可製作冰皮月餅與爸媽分享。計劃包含港幣$500的餐飲消費額及翌日自助早餐，旅程更可長達28小時呀！

閨密之選：「美」夢成真優雅體驗

對於愛美的女生們來說，有甚麼比高級的美妝產品和優雅的打卡場景更具吸引力呢？位於海濱沿岸的五星級千禧新世界香港酒店，與著名護膚、彩妝及香水品牌法國嬌蘭合作，為於即日至9月30日期間入住人士推出呵護身心的「「美」夢成真」住宿套餐，除最高達6折的房價優惠外，更可獲法國嬌蘭獨家禮品、免費自助早餐及精彩聚賢薈專享禮遇，在酒店頂層俯視維港美景。驚喜不止於此，除法國嬌蘭禮物套裝內含的K11 Musea禮品換領信外，住客將獲贈3張適用於K11 Art Mall的指定美容及時裝商戶價值港幣$100的電子購物券和3個K11 MUSEA尊享優惠，令你的旅程更豐盛。

舒適之選：身心放鬆尊貴之旅

一個充實的假期，除了盡情玩樂外，最重要當然是好好充電。香港瑰麗酒店Asaya與Home Rituals合作，於9月15日至10月31日推出「Dream-cation」計劃。套房內設有專屬的私人理療空間，以及Baea高級有機素材寢具、SoL居家服和Lumira的醉人香薰治療。Asaya駐場專家Kit Shum會為客人進行夢境分析或頌缽治療，另有在房內進行的「Time for a Dream」90分鐘全身磨砂和按摩服務，實行來一場身心齊放鬆的治愈之旅。住宿體驗包括Asaya Kitchen三道菜午餐和健康早餐、享用游泳池、健身中心及參加康體班等，超級Relax。