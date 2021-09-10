忍無可忍︱藝人揞名爆劣迹藝人　最多人犯呢個惡行！

藝人陳敏之早前喺短片頻道自爆當年拍劇被一名女演員欺負，每逢有佢嘅場口，對方都一定遲到1個鐘，最後忍無可忍炒大鑊反面，陳敏之當時就冇開名，外界都競猜遲到花旦係邊個？有人就揣測徐子珊係最大嫌疑人，因為兩人曾經傳出不和。其實藝人合作拍劇時常都會發生磨擦，最多指控都係遲到，好多藝人都忍無可忍喺節見中大爆劣迹藝人惡行，每次都令全城競猜他或她是誰，引起唔少話題！

伍詠薇（伍姑娘）早前喺節目爆料指有個前輩成日唔到、遲到、失蹤或者8個鐘頭後先返工，仲要從來唔會教後輩，連望一眼都唔會望，伍姑娘仲Chok埋呢個前輩個樣出嚟，有網友就估係江華，翻查記錄，兩人喺亞視有好多合作，就算轉投無綫後兩人都有合作過，唔通就係「不是冤家不聚頭」？

三屆視帝黎耀祥出名好脾氣，但都有着火嘅時候，佢喺節目中大爆有女演員開工遲到，知錯不改之餘更嬉皮笑臉，當時佢要出馬鞍山外景，揸車到現場後亦要步行約20分鐘先到拍攝場地，不過因同劇女演員經常無故遲到兼缺席，令到導演經常要搵替身代替女演員戲份，最後搞到黎耀祥要再上山補拍，期間仲要着住古裝徒步上山，非常辛苦，祥仔話如果對方知錯佢都唔會咁嬲，而呢位女演員仲活躍於娛樂圈，祥仔話「佢仲係一樣咁紅」。而網友就盤點同祥仔合作過嘅藝人，包括張可頤、廖碧兒、郭羨妮及周勵淇，佢哋都被傳過經常遲到，不過張可頤、廖碧兒、郭羨妮已經冇拍劇好耐，而周勵淇自從結婚後都減少工作。

遲到都未算最爆，馬國明同吳啟華就爆喺內地拍劇時，有一位當紅女星主動引誘上酒店開房，仲話連攝影師都收到該女星邀請，仲要晚晚都要派房間號碼，事件引起多方揣測，網民競猜是誰，後來吳啟華喺社交網道歉，他表示爆料只為了好玩，絕無意污名化任何人，也不希望大家胡亂猜測！

不過講到最爆就一定係呢一單，梁思浩主持節目時，就講到一單捉姦事件，被捉姦者是男女藝人外，該名男藝人竟發難怒打女友，相當「離譜」！思浩形容個畫面「一世都記得」！話說有個女生懷疑做藝人嘅男友有外遇，於是叫思浩陪佢返屋企捉姦，打開門後發現兩人全身赤裸，女歌星即時拉起被子遮身。但男明星站起來企喺床上，又大呼︰「乜嘢啊！」佢冇立即解釋或者認錯，反而動怒掌摑女友。