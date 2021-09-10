亡父離世一周　麥雅緻收拾心情為BB振作

無綫藝人張頴康太太麥雅緻（Angie）臨盆在即，Angie父母專程由美國返港照顧她，怎知麥父在香港隔離期間突然中風離世，大受打擊的Angie傷心了好幾日，令身邊人及朋友大為擔心，雖然心情難以未復，但她在社交網終露面，臉容有點憔悴的她寫道：「爸爸離開了已經一星期了，我知道我不能再沉溺在傷痛之中。這些日子，我一直收藏着自己，好朋友也不敢見，一直想逃避現實。」

但她明白生活仍是要繼續，腹中的「小蛋黃」需要她振作，小豆、小花生也需要她的照顧及教導，她道：「媽媽在隔離中需要我的鼓勵...媽媽跟我說起爸爸近年來的事，他是我們這個專頁的第一大頭號粉絲，每次見到我分享好物推介，他定必留言及重複看幾次，他很開心能跟粉絲交流，又感恩這麼多人支持着我們...他說看到我們的笑容就忘卻了煩憂...爸爸，我定必會好好教導養育我的子女，照顧家庭及媽媽，最重要是... 把你感染我的那張笑臉帶回來！」她並感謝每一位粉絲的留言，她都看了，她謝謝大家給她鼓勵及分享經歷，形容大家的經歷給她很大的支持，她透露給媽媽送上叉雞飯，她說：「我勇敢的媽媽。」