奇洛再現空手擋子彈　《22世紀殺人網絡》第4集預告曝光

經典科幻功夫片《22世紀殺人網絡》（The Matrix）三部曲完結18年後，再推出第4集《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections），首個預告片終於曝光！奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的Neo今次以「John Wick」造型亮相，他已經忘記前世對抗機械極權的抗爭，於虛擬世界行屍走肉地生活，但不時閃現前世的片段，只能見心理醫生，不斷吃藍色藥丸逃避現實。

Neo其後與嘉麗安摩絲（Carrie-Anne Moss）飾演的前世情人兼戰友Trinity於餐廳重遇，兩人依稀認得對方。直到Neo與由Yahya Abdul-Mateen II飾演的後生版師傅Morpheus碰面後，吃下面對殘酷真相的紅色藥丸，Neo才正式回歸抗爭。

預告片呈現各種經典再現的畫面，包括Neo與Morpheus於道場練武，Neo在與Trinity被黑甲警察包圍時施展空手擋子彈的絕技，最後還手拖手一起跳出天台，準備飛翔。