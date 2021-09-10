趙薇被封金句天后　最鍾意擺王菲上枱

內地女星趙薇雖然「落難」，但她絕對是影圈和商界傳奇，從《還珠格格》演小燕子爆紅，再到嫁富商黃有龍，之後兩公婆又在商界大展拳腳，身家達54億元。

其實趙薇本身講嘢好叻，句句如珠落玉盤，拋下不少金句。就如當年被問及她是緋聞女王時，她說：「其實我從來不認為自己有甚麼緋聞，芝麻大小的事，總會被渲染成西瓜。可是芝麻就是芝麻，不會被榨出西瓜汁的。」講到天生擁有美人胚子，她就有另一套看法：「如果你擁有美麗，別以為自己很美麗，如果你沒有美麗，要認為自己可以很美麗！」

當被讚唱歌好聽時，她竟說：「聽過我唱歌的人，很多都說我的唱腔像王菲，可能我跟王菲是好朋友，所以不知不覺間受到一點點影響，但在我而言，就希望千萬不要像她，因為一個歌手應有自己風格，那怕對方唱得好，我也不要像任何人！」被問到王菲退隱，她就說：「外面的人總愛向我打聽王菲何時重出江湖，但我的答案應會令大家失望，她不會出碟啦，應該退出吧！身為王菲的朋友雖然感到可惜，但也會支持她的決定，每個人有自己喜歡的生活方式，我不會羨慕別人，別人也不必羨慕我。」

趙薇金句連連，有內地網民更封她是「金句天后」，亦有網民指她拋金句最愛擺王菲上枱，有人指如今她「落難」，有傳王菲打算出手相救，如果傳言屬實，未知趙薇會拋甚麼金句呢！