一姐的機會？譚嘉儀：我唔係嗰啲鍾意做緋聞

「紅唔紅好講彩數！」這句話就算是當紅藝人都會十分認同。今年33歲的譚嘉儀（Kayee），是一名主持、演員和創作歌手，幾乎範範都做過的她雖說還未到「女一」、「一姐」之列，近年她成功入屋，夥拍薛嘉燕主持《流年經典50年》，演唱多首劇集曲，當中《Can you hear》更有過千萬點擊率，Kayee亦是幸運的一份子。

今年入行10年的她，2011年參加《超級巨聲3》得季軍，而當時的冠軍是馮允謙。過了比賽後，她沉靜了好一段時間都沒有工作，約半年後才有監製找她做主持，她說：「我覺得點解我參加完唱歌比賽，我唔係唱歌，反而要做主持我就好驚。」

要數到開始有人認識她，就是《愛‧回家》中她演在街頭Busking的「木偶妹」司徒韻。雖然劇中她有機會自彈自唱，可惜都未有得到唱片公司的注意。為了可以得到更多機會，她就開設自己影片頻道，並翻唱其他歌手的歌。與此同時，她錄製作品並交給唱片公司，但就迎來別人的抨擊，「佢哋話我『好似唔識唱歌，把聲唔係好好聽』我匿埋喺自己studio到喊咗兩日，完全唔想聽歌同唱歌。之後我就搵咗阿哥傾，佢即刻拉我去唱咗首cover，當時我好唔想唱。」

Kayee在2016年簽約星夢娛樂，第2年在《2016年度勁歌金曲頒獎禮》 、《新城勁爆頒獎禮 》等獲得多個新人獎，之後翻唱盧冠廷及《不懂撒嬌的女人》主題曲《陪着你走》，情感豐富和充滿少女味，成為「洗腦歌」。作為一個創作歌手，都會希望自己的作品包含自身元素，相比起劇集歌，Kayee其他作品人氣較少，我亦自言自己的代表作不夠突出：「雖然唱過好多歌，但真係要大家耳熟能暢嘅歌真係唔多，劇集歌始終係好多人聽到，但又唔代表我唔會出一啲非劇集歌，因為對我嚟講都好重要，代表咗我自己。」

鮮有是非的Kayee在娛樂圈都做得不錯的成績，實力無容置疑的她卻很少聽到她在公司被捧上「一姐」位置，對於競爭，她就有這個的看法：「你今日可以同呢個人同公司，如果佢走咗又唔係佢，咁又有排諗，公司又有新人加入，或者呢排人哋嘅歌好hit，呢啲係我完成控制唔到嘅範圍。」除了是非少，緋聞近乎零，她的作品多是以自身經歷創作，單身已有一段日子的她並不會為了創歌而拍拖，更自嘲「你見我Dry咗咁耐就知啦！」

首次與Kayee做訪問時，她為人較為安靜，但她卻經常自嘲，訪問中她更提起自己外貌變化和被路人介乎「認得同唔認得」之間，想知更多，即刻去片收看《娛場》！

場地提供：Gateway Hotel