全新海鮮Menu　清爽鮮甜

清鮮輕盈的海鮮料理，總是讓人吃過停不了口，在家烹調海鮮，大多只是簡單的蒸煮，近日有餐廳推出多款新出海鮮料理，肥美生蠔、清鮮的帶子、嫩滑魚肉，統統化身成美味菜式，讓大家嘗鮮。

清新北歐氣息

肥美肉嫩的生蠔，一向是港人之選，由現時至9月30日，尖沙咀帝樂文娜公館北歐餐廳FINDS推出全新的Oyster Delights 四道菜特色餐單，頭盤以日本岩手釜石蠔打開序幕，生蠔體形肥大，肉質厚嫩而Creamy，餘韻有海水味和回甘。香脆的丹麥帶子多士上，有煎茴香猜子和芬蘭鮮蝦，清新富層次。主菜2選1，其中一款為香煎梭鱸魚伴開心果牛油汁，鱸魚配魚子醬、藍青口等配料，鮮上加鮮，最後以以蘋果批伴杏仁忌廉作結， 輕盈鮮味。

名著入饌

帝港酒店集團的餐飲團隊似乎好喜歡將中國名著融入粵菜之中，早前帝京軒餐飲團隊以張愛玲著作為創作靈感創作了大受歡迎的「愛玲宴」後，最近帝都酒店玉庭的團隊就以《西遊記》為靈感，由9月1日至11月30日期間、推出全新的「西遊尋鮮」套餐（兩位起）。菜式有唐僧素三弄、騰雲駕霧美猴王、王母蟠桃香煎松茸灌湯包、火燄滷燉牛魔王與沙河鮮蚌花膠酥皮湯等多道饒富神話色彩的精緻美饌，讓舌尖穿越天馬行空的西遊之旅。

海鮮配氈酒

清新的海菜式，大多配香檳、氣酒酒或白酒，銅鑼灣Coast Seafood & Grill 由現時至9月30日推多款海鮮小食配氈酒，當中包括香辛惹味的南美式生醃北海道刺身帶子及魷魚、新西蘭馬刀貝配泰式香辣汁和香辣牛油蒜香炒鮑魚，另外還有香口的吉列脆炸三文魚柳和脆炸廣島蠔等。與此同時，餐廳推出5個地區風味的氈酒作配，品嘗時更加滋味。餐廳預告10月就推出多款法式海鮮，想吃就要留意了。

高質嘗味菜單

對於靚海鮮，很多大廚都會選用簡單而清新的配搭，保留海鮮的原味原味。尖沙咀凱悅酒店歐陸餐廳Hugo’s由現時至9月30日推出夏日海鮮盛宴5道菜套餐，開胃小菜是爽脆生蠔配法國生蠔泡沫，頭盤是配原種番茄、番茄清湯和醃接骨木花啫喱的大西洋龍蝦沙律，當造的北海道海膽配燴蘿蔔和海膽慕絲，清甜香骨滑。香煎北海道帶子肉厚肥美，配上烤洋葱清湯，嫩滑有口感。以炸魚薯條作靈感的炸大西洋鱈魚，配迷你英式海鮮餡餅，外脆內嫩。最後以酸甜的英式甜點鮮果依頓麥斯作結，結束完美海鮮之旅。

贅沢魚丼

由日式丼物專家丼丼屋選取了優質吞拿魚炮製出全新的期間限定「贅沢三色吞拿魚丼」系列，由即日至10月26日全線供應。主打的贅沢三色吞拿魚丼飯，面層放有鮮味濃郁的大拖羅、吞拿魚及長鰭吞拿魚，以3款不同部位的刺身口感帶來三重味覺層次；而面層鋪上粒粒晶瑩剔透的三文魚籽，亦爽口彈牙，配上清新的葱花，味道層次豐富。丼以外，亦有贅沢三色吞拿魚丼定食，配以日式湯、副菜、果茶及甜品。另外，惠顧任何主食均可加配「三色吞拿魚刺身」，延續多重吞拿魚鮮味。