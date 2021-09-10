Aventador LP 780-4 Ultimae　V12終極大牛

隨着 Aventador LP 780-4 Ultimae的推出，意味着Aventador已準備好跟俗稱「大牛」的林寶堅尼(Lamborghini)歷代旗艦超跑(包括：Murciélago、Diablo、Countach及Miura等)步進經典。作為Aventador系列的終極車型，Aventador LP 780-4 Ultimae既配備不可或缺的大容積V12自然吸氣引擎，更結合了Aventador S的駕駛動力學和Aventador SVJ極致性能表現，以最高規格跟車迷說再見。

Aventador終極告別作LP 780-4 Ultimae提供硬頂版及開篷版，並且僅分別限量生產350輛和250輛，早前抵港的為硬頂版。採用碳纖維單體車殼及全鋁前後車架構建，車體結構獨特且極其堅固和極輕，加上引擎蓋、後進氣口及擾流器等均以碳纖製成，淨車重僅1,550kg，較Aventador S再輕上25kg。所搭載的升級版縱向6.5L V12自然吸氣引擎，高達780cv強勁馬力可於引擎轉速達8,500rpm徹底釋放，較Aventador SVJ還要高出10cv。

搭配7前速ISR波箱配合四輪驅動，完成0~100km/h及0~200km/h加速分別只需2.8秒和8.7秒，極速355km/h。由碳陶瓷煞車碟及前6後4活塞單體鋁製固定式制動卡鉗組成的高效制動系統，100-0km/h的制動距離講緊亦只是30m內的事，收放自如。四輪轉向系統經優化，確保低速和中速時的敏捷性，並提高了高速時的穩定性。配合與前軸結合的LDS動態轉向系統及LRS主動後輪轉向系統 ，兩個裝置在單獨使用時皆能在5秒內對駕駛者的轉向做出迅速反應，實現實時調整轉向角，增強過彎性能。

規格表

車型：雙門雙座位超跑

引擎：V12

容積：6,498c.c.

最大馬力：780hp/8,500rpm

最大扭力：720Nm/6,750rpm

傳動：七前速ISR自動波

驅動：中置引擎、四輪驅動

制動：（前、後）通風碟

極速：355km/h

0~100km/h：2.8秒

淨重：1,550kg

車身體積：4,686×2,098×1,136mm（長×闊×高）