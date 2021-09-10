連踩30個鐘開工！Anson Lo化妝見頭暈：冇資格嗌攰

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）今朝（10日）7點多拍完Solo新歌《Megahits》MV後，直踩中環某商場出席品牌香水活動，他一改粉紅色「傳統」以粉藍西裝登場，吸引過千名「神徒」（Fans暱稱）企爆商場3層樓，尖叫聲震懾全場！Anson Lo以一身粉藍西裝登場，雖然面露疲態、雙眼亦滿布紅根，但仍出盡全力派「福利」氹Fans，甫現身先帶來Moon Walk，後又不停擺出多個古靈精怪表情冧Fans。

受訪時Anson Lo表示因為屋企住得遠，拍完MV就把握時間去工作人員家中梳洗，之後緊接出發到活動現場，期間都有在車上小睡10分鐘，問到直落開工有否覺見暈？他笑說剛才化妝時都有少頭暈，然後賣口乖話見到Fans即刻精神晒：「過咗最眼瞓嘅時段，轉頭都要繼續開工，踩足30幾個鐘，而之前最長試過70幾個鐘冇瞓。（有Fans大叫『你通宵拍MV，我通宵排隊』。）我知Fans通宵排隊，辛苦晒大家！所以我都冇資格嗌攰。」

「霸佔」尖沙咀碼頭

講到他連續3個月都有大型廣告「霸佔」尖沙咀渡輪碼頭，故該地被形容為「教主碼頭」，Anson Lo聞言感謝客戶、神徒支持：「好多Fans、朋友影完相都Send番畀我。（有冇信心4連霸？）咁又冇諗咁多，哈哈！（心痛Fans重金支持？）都有叫佢哋唔好使咁多錢，同時有Fans好自發性去做善事，佢哋知我鍾意小動物、狗，都會捐錢去助養機構。」

期待透過作品發放正能量

提及他日前於限時動態出Post晒英文科功課紙，示有學校以他為教材，有家長因而直斥偶像風滲透校園，Anson Lo指功課紙其實是「教母」（其母）傳發給他：「覺得份功課唔關追星事，反而覺得唔止自己，MIRROR都好似已經融入大家心目中，可以話陪住大家成長、經歷生活大小事。」同時亦有家長指他曾演出過同性戀題材的劇集《大叔的愛》，深怕青少年對兩性關係出現疑惑，他續謂日後會透過作品帶出更多正能量信息。

另外，有社交平台日前發起「八月人氣藝人」榜讓網民票選，結果MIRROR排榜首、緊隨Edan、Anson Lo、姜濤、Ian等，問到他贏姜濤但輸Edan有何心情？他坦言數字對他們來說不重要，音樂永遠都排先：「私吓喺Group會互Send歌嘅Demo，有時錄音錄得唔好都會Send畀大家聽，互相畀意見，好重視音樂作品。」