首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)依家人氣強勁,全球成熱潮,帶挈多位主角人氣再急升,好似「尚氣」劉思慕、「尚氣媽」陳法拉、「文武」梁朝偉等,認真威威。一班演員最近不停宣傳,估唔到佢哋鏡頭後都一樣切磋武藝,陳法拉就晒出短片,眾人外國街頭示範空中翻騰,睇到啲老外尖叫!

當中劉思慕同飾演「Death Dealer」嘅動作演員Andy Le分別做出超高難度立定後空翻、側手翻後、凌空轉腿等動作,到陳法拉「示範」時,佢就玩嘢Hea做原地跳當交戲,「落地」時更扮企唔穩左右搖,睇到啲外國人激動到𠵱嘩鬼叫。事後陳法拉又叫網友選出最佳空翻選手,不過佢都好識做,補多句話佢哋喺片中翻得仲勁,順勢宣傳。