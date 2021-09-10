港姐︱全民競猜冠軍！陳聖瑜宋宛穎王嘉慧殺入Top 3

《2021香港小姐競選決賽》將於本月12日晚於將軍澳電視城舉行，為了回歸經典，凸顯12強佳麗女性美，是屆港姐決賽除了舞台不惜工本以古文明建築藝術作藍本外，一眾佳麗的造型亦多元兼各具美感。繼早前曝光的仙氣場刊造型，今日（10日）再有兩大重點造型曝光，分別為霸氣女戰士Look及「眼淚」柔情Look，兩個造型均呈現佳麗們截然不同的氣質。

今年港姐決賽之表演嘉賓陣容鼎盛，先由姚焯菲（Chantel）以「雅典娜」造型為決賽揭開序幕，之後鄭欣宜及炎明熹緊接帶領12位佳麗接受第一及第二回合考驗。最後萬眾期待的殿堂級歌手張學友將降臨「天使之城」壓軸登場，並會聯同李幸倪（Gin Lee）以及來自不同界別的傑出演奏家演出一齣歌聲盛宴。

另外，大會特別舉行《2021香港小姐競選決賽》「競猜誰是冠軍」遊戲，截至今午（10日）中午12時，（3）陳聖瑜、（8）宋宛穎及（13）王嘉慧殺入頭三位（排名不分先後）。全球觀眾可透過掃描於香港小姐宣傳片中電視螢幕顯示的二維碼（QR Code），競猜誰是本屆港姐冠軍，遊戲於周日（12日）決賽當晚截止。