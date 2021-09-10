鄺潔楹自爆夜蒲史　睇住有人篤住拐杖都要喪玩

無綫清談節目《代溝關注組》昨晚（9日）10點半於翡翠台播出第5集，今集齊齊探討兩代夜蒲差異。單從肥媽及江嘉敏二人見聞，已知兩代差異甚大。肥媽憶述道：「我夜晚10點半前唔返屋企，我媽可以打跛我隻腳，所以如果要睇9點半，一定要求阿媽。以前交通冇咁方便，所以最多睇7點半，10點半之前一定要返到屋企，如果唔係佢真係唔開門。」

江嘉敏雖然「戴頭盔」指講述的並非親身經歷，但其所說的正正反映了現代人夜蒲時鐘：「凌晨2點先開始蒲！（全場嘩然）去到５、６點咯，起碼玩到食早餐先！」此時，李家鼎即指曾有後輩因顧住夜蒲忽略工作，並勞氣謂：「好多新一輩返到嚟劇本都唔知嘅，有監製叫過佢哋唔好蒲，話嗰場戲好緊要，但佢返到嚟都係未回魂！」

除了時間大不同，兩代的夜蒲觀亦略見差異，肥媽透露以前去蒲的都是頂級藝人、音樂人及電影人，故此必須悉心打扮才獲准入夜場，不像現在這麼Casual，肥媽謂：「如果着得唔靚，你有幾多錢都唔畀你入。」鄺潔楹則大爆曾在夜場見到有人拿着拐杖，令她大感驚奇：「我問我朋友到底係有幾想蒲先會攞住拐杖？其實佢唔係好跳到，但佢個頭就喺度揈囉！」

今晚（10號）播出的第六集主題為「網絡世代之爭」，眾人就「網絡欺凌」問題作出討論，江嘉敏坦言初入行時對於網絡留言很上心，情緒更會因而被牽動，最後她決定「眼不見為淨」，將電話內所有新聞及討論區App刪除。李家鼎則指當年雖未有網絡世界，但粉絲們會以激進方式攻擊偶像的勁敵，令後輩群組及主持聽後大感嘩然。