劉俊謙梳中分頭演活張國榮　開拍前到梅艷芳靈前拜祭

電影《梅艷芳》中，除由王丹妮（Louise）飾演梅艷芳和古天樂飾演Eddie外，導演梁樂民亦在多位面試的演員當中甄選出廖子妤（Fish）扮演梅愛芳和劉俊謙扮演張國榮這兩個重要角色。

梅愛芳這角色對Fish而言，不僅得來不易，更是她入行以來作最多準備試鏡的一角。她感恩的說：「這是我用最長時間準備的一次試鏡，唱歌部分不只是唱一首歌那麼簡單，還要唱一段戲曲，還真考起我。唱歌之外還要演一場戲，當時每個人都準備了自己的撒手鐧。最初我也以為自己會落選，但沒想到等了足足一年多後，會被通知獲選，當刻感覺分外興奮。」

至於被選中飾演張國榮的劉俊謙，坦言從沒想過自己會被選中。阿謙第一次試鏡是2017年的年頭，當時他正綵排一齣舞台劇，對於試鏡經歷，他依然記憶猶新：「我記得第一次試鏡時，並不知道電影是《梅艷芳》，當時準備時間很少，所以一切都很倉卒。直至2017年尾終於落實演出這部電影，梁樂民導演再次找我試鏡時，告訴我要演一場戲和唱一首歌，選了一首歌配合一些舞步動作，而自己務求進入哥哥的角色和配合年代感，我找了一件感覺80年代的牛仔褸和梳了一個哥哥當年的中分頭。這次我做足準備工夫。」

劇組在開拍前亦安排三人到梅艷芳靈前拜祭。導演表示：「選中Louise後，我就跟製片部同事說，一定要帶Louise去拜祭梅姐。我們要告訴梅姐，我們即將要開拍她的傳記電影，而我們挑選了王丹妮。這是對梅姐的一份尊重。」Fish亦憶述，在墳前祈願哥哥（張國榮）、梅姐及Ann姐（梅愛芳）給予他們靈感和支持，更說每當回想起當時情景，感覺依然震撼。 而劇組亦為了讓一班演員熟落，在開拍前為他們安排不少聯誼活動，Fish形容劇組就像一家人，會一起出席聯誼活動，例如一起唱K、吃飯、BBQ等。