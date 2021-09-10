馬德鐘喜劇感重！氹到唐詩詠鮑起靜笑場好開心

藝人馬德鐘及唐詩詠今日（10日）為無綫新劇《我家無難事》宣傳，不過主演之一的楊明就未有現身，期間唐詩詠、王君馨、簡淑兒及古佩玲以婚紗上陣。唐詩詠表示以前做模特兒經常穿婚紗，現在再穿已沒有感覺，又指對婚紗的要求以簡單為主，問到現實中暫未有機會穿婚紗，今日可以算是過一下穿婚紗癮？她說：「都冇癮，覺得遇到啱嘅人，唔需要婚紗都可以，啱就即時着住便服簽字結婚。細個對婚紗同婚禮好多幻想，依家認為遇到啱嘅人，乜嘢地方都冇所謂。」

馬德鐘的兒子馬在驤有份拍攝該劇，但今日沒有到場，馬德鐘解釋仔仔要忙測驗，問到仔仔有否拍劇拍上癮？他說：「我唔知，但佢覺得係幾好經驗，幾好玩。」而馬德鐘在劇中的角色跟以往很不同，非常佻脫及瘋狂，同劇的鮑起靜被他引到不時笑場。唐詩詠稱馬德鐘演得十分自然，懷疑他真人跟角色十分相似，馬德鐘開玩笑指：「所以我平時演紀律部隊係好辛苦。」她又謂希望將來對象都可以似劇中馬德鐘的角色，可以逗她發笑及氹她開心：「因為我太靜，如果隔離嗰個開心啲會好啲，我個人笑點好低，不過全劇笑點最低就鮑姐（鮑起靜），馬德鐘郁一吓佢都會笑。」

而鮑起靜被問到拍攝的難忘事，她表示：「我第一次坐電單車，同埋我發現原來馬德鐘係好得意，我平時拍戲好認真唔會笑場，但今次對住佢好多時都忍唔住笑場，佢個角色好有新鮮感同活潑。（拍得好輕鬆？）輕鬆，我個角色都有少少難度，因為講我係中式花紐師，所以我專登去學咗幾堂，都唔容易學。」

她透露最近忙電影工作，之前到了福建拍戲，稍後又要到佛山開工，最辛苦是要隔離：「我去福建嗰次隔離咗22日，返香港以為有回港易就唔使隔離，但我遲咗一日，如果早一日返就唔使隔離。」她笑言隔離日子也過得很快，最好是一日三餐不用自己下廚，但期間十分想念家人，尤其擔心老公：「佢一個人喺香港，工人姐姐又返咗菲律賓，我之前已煮定好多一盒盒餸畀佢，但都係擔心，但返嚟發現佢獨立咗，識自己洗衫、掃地、煮麵同淥菜。」提到有份拍攝該劇的楊明未有現身宣傳，她坦言也很想念對方，希望之後可以齊人宣傳，又指今次拍劇感覺溫馨，拍畢後一班演員不時相約聚會。