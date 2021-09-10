劉倩婷好偏心　預測宋苑穎一定入港姐三甲

藝人唐麗球（波波）與劉倩婷今午（10日）現身旗袍展，波波被問及近況時，她笑稱自己為無業遊民，她說：「幫手做吓慧妍雅集嘅嘢，老公啱啱喺大陸返咗嚟就做番老婆要做嘅嘢，都上咗去4、5個月，因為兩邊都要隔離，所以通常上去就半年先返。（老公返咗嚟你哋會做啲乜？）都係煮飯仔、見吓朋友同做運動囉。（有冇諗過下次陪埋老公上去？）都有，因為原來可以兩夫妻一齊隔離，不過阿女喺加拿大返咗嚟，我依家陪吓佢先，佢喺嗰邊讀中學，但話唔鍾意嗰邊生活，話想去韓國讀，依家幫佢申請緊。（去做女團？）唔係喎，佢好怕醜嘅，係有次同佢去遊行，佢一去到就話好鍾意嗰邊啲文化，佢又唔係追韓仔喎，不過遲吓就唔知啦！（如果識個韓仔點算？）我就冇所謂喇，不過佢老竇就唔知喇，哈哈！佢都係去讀書啫，咁細個就由佢出去見識吓囉。」

劉倩婷表示活動後要趕返屋企變妝：「陣間仲要帶大女去主題公園玩水，好期待呀，因為都要畀多啲時間個大女，免得佢會呷細妹醋嘛。」不過她説5歲半大女好有母愛，每日都會攬住細妹，亦會搶住幫手餵奶，減輕佢嘅負擔，問她會否再追個仔，她斬釘截鐵説：「封肚啦，減肥減得好辛苦呀！」講到港姐決賽，她表示到時會有環節上台，問到睇好邊位佳麗？她説：「梗係（8）宋苑穎啦，佢係我哋嗰組唯一一個入到，佢好大方好謙虛，對佢好有信心，唔冠軍都3甲。」