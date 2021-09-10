口罩形清新機　升級更輕身

0.3ⴗm疫情底下口罩已成生活必需品，LG去年推出外形似足口罩的PuriCare穿戴式空氣清新機，賣點是既環保又具有空氣過濾功能。事隔一年，廠方再推升級版，用料及設計更為輕巧，總重量由126g大幅減至94g，減低長期佩戴的負重感覺。另外，新版的醫療級矽膠面罩有中碼及大碼兩款尺寸，隨機附送大碼版本，同時耳帶及延伸器均可調校，穿戴時更貼合臉形。

新版沿用H13 HEPA濾網，有效過濾空氣中0.3ⴗm的懸浮粒子達99.97%。內置的雙變頻風扇及呼吸感應器，能偵測佩戴者的呼吸循環所產生的氣壓，相應地調節風扇轉速讓呼吸更自在舒適，也能減少因佩戴眼鏡而產生的霧氣。另外，上代佩戴後有機會阻隔用戶聲音，今代特別添加全新VoiceON技術，用戶可透過內置麥克風及揚聲器發聲，溝通再無阻隔。

電量方面，內置式鋰電池由上代820mAh微升至1,000mAh，最長可用8小時，惟每次充電要2小時，若支援快充會更加好！此機現已上市，除原來的白色外，還追加「時尚黑」配色。