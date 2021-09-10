張敬軒做監製出演唱會紀錄片　自爆有出浴鏡頭

藝人張敬軒今日（10日）盛裝現身會展舉行的「亞洲時尚盛事CENTRESTAGE」開幕禮，欣賞時裝匯演，講到他聲帶發炎一事，他大派定心丸指情況已好很多，有乖乖留家休息，問到為何會聲帶發炎？他解釋近期正錄製新歌，連和音都要一手包辦，可能有少許吃力：「為年底頒獎禮做準備。（錄好？）未，因為今次都有同外地嘅音樂人合作，要多個幾、兩個星期時間完成。」

軒仔續透露年尾會有好多搞作，例如會推出上個演唱會的全紀錄片，更擔任監製一職有份監剪：「橫跨綵排、直到演出後知道有確診（新冠肺炎）嘅觀眾入場睇，係一個好真實嘅紀錄，係Set咗個鏡頭喺我屋企24小時拍住。」問到有否攝錄不見得光的畫面？他抵死笑話：「剪完出嚟就一定係出得街嘅，哈哈！（有冇沖涼？）都有涼吓嘅。（最大尺度？）濕身⋯？濕吓頭咁啦！哎呀！一把年紀，你估我好後生咩！」又指籌備紀錄片原意是想將演唱會的籌備生活，完整呈現給大家看，直言當時開騷都好大壓力，希望片長個幾鐘的製成品之後可以於戲院大螢幕上播映。

另外，他自爆最近再為家中毛孩肥妹生病而心力交瘁：「呢個幾、兩個星期情況都係差少少，之前好啲、穩定嘅，但佢開始出現腎衰竭，醫生話呢個情況喺15歲嘅柯基犬出現係比較常見，覺得佢條命由佢3歲做完手術之後已經係賺番嚟，作為屋企人，一定係將最好嘅嘢、治療畀佢。」再謂家傭「遮遮」近日都冇再煮早餐，改為全天候24小時照顧肥妹，問到是否已有定心理準備？他坦言已有：「其實佢望落去情況唔差，只係腎指數好高，好彩遇到好嘅醫生同佢做積極治療，希望令到佢唔好咁辛苦。」並直言每當貓、狗有不適都會心掛掛難以工作，之後不會再養小動物：「心理承受唔到。（亦間接影響聲帶？）同睡眠有關，每晚2、3個鐘又起身睇佢嘅情況，只可以淺睡，養小動物都會有呢個過程。」