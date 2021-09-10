﻿﻿【美女饕廚】灣仔Omakase

今日介紹一家由銅鑼灣搬去灣仔的日本餐廳，這間餐廳已預約滿至下年9月份，好開心好友安排到來一嘗滋味。廚師全部都是年輕的香港人，非常合拍，充滿活力，看到他們每一位都十分熱愛及享受自己的崗位。

這裏能捕捉佳餚的不同烹製配搭，品嘗到每款食材的特質。食材素質不錯，師傅用心製作，亦與每位食客交流分享，令整頓飯更為享受。

新鮮三文魚子（筋子），配上清新的柚子醬油；而慢煮九州黑鮑魚，燜至完全入味，肉質鮮美有嚼口。

八爪魚口感軟嫩，廚師會先為八爪魚做按摩，再加上長時間的慢煮，才能令肉質柔軟到像沒有纖維的狀態。

我比較欣賞這裏不同魚類的熟成處理，有些是數天，一些是長至一個月，花了很多時間和心機，才能充分將食材完美演繹出來。日本自江戶時代，壽司師傅為了令魚肉更鮮美細緻，就會採用這個熟成的方式。熟成了的魚與新鮮劏來吃的魚相比，鮮味更濃郁，而且更提升層次感。經過熟成的生魚片吃起來鮮甜甘香，還保持柔軟並帶點膠質，是因為熟成過程令魚肉纖維分解成天然糖分及賦予鮮味的谷氨酸鹽，魚油芳香，細膩入微。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）