吳玥彤港姐綵排跣腳墮地　腦積瘀血繼續參選

現年25歲、擁有碩士銜頭的吳玥彤（Cayley），除了學歷高之外，其35E導彈上圍也相當澎湃，於兩年前參選港姐是已被視為大熱，可惜10強止步，屢敗屢戰的她之後轉戰亞姐，但也只能打入最後5強，未能於選美舞台跑出，惟有先返英國繼續學業，結果花了1年順利完成另一碩士課程，成為雙碩士畢業生。

直至去年中才返港的Cayley，銳意於金融界發展，並瞬間考獲證鑑牌，可自由出入交易所，她說：「屋企人有做生意，由細接觸到價錢係一個數字，所以都識理財，所以都有投資6位數字，至今都叫做有固定回報，幾滿意。嚟緊都會試吓做財經嘅主持，分析吓點投資。」擁有Big爆上圍的她，坦言對娛樂圈依舊眷戀，故會瞄準適當時機「回歸」，首選仍然是選美，但對演戲也有興趣，亦不介意性感上陣。

Cayley更指對選港姐期間的經歷印象難忘，還自揭鮮為人知事情，她說：「當時有一Part要喺半空表演，點知綵排期間我跣腳墮地，流血都少事，到送院照完磁力共振，就發現有少瘀血喺頭入面，醫生叫最少5日唔好出院，但我到第3日就自己出院，Join番大隊繼續排練。當時個行程好緊密，如果少咗一個人好覺眼。（唔理自己健康？）當時冇諗過，只係一心追求自己目標，父母都有鬧，仲叫我退選，但我堅持，最後頂硬上比賽，最終狀態真係麻麻，唔可以繼續晉級。（所以同年急急腳報選亞姐？）嗰時覺得自己好番，又有人推薦就試吓，最後去到5強，叫做滿足咗選美欲啦！」談到感情生活，她不諱言有人追，擇偶條件只需尊重及待她好就過關，相當簡單。