好色人妻　開心嗒小鮮肉

美國四仔嘅題材多不勝數，其中好色人妻系列多年嚟都咁受歡迎，原因係扮演人妻嘅脫星，個個都又索又身材火辣，挑起晒男人嘅征服欲，今日就精選3套人妻作品畀大家慢慢欣賞喇！

愈巨愈愛

四仔中嘅人妻，各有唔同嘅理由而背夫偷食，呢套由New Sensations推出嘅《A Black Bull For My Hotwife #5》就係講呢種主題，搵嚟Destiny Cruz、Havana Bleu、Lindsay Lee等4位脫星演出，故事講述佢哋因為閨房空虛，慾火愈嚟愈高漲，於是齊齊出動搵食，不過佢哋嘅搵食對象卻非平凡人，而係擁有巨型兵器嘅猛男，因為佢哋個個天生大食，咁先至可以滿足到佢哋。當中Havana Bleu最受四仔迷歡迎，皆因佢嘅表現最瘋狂，每次演出都唔會令人失望。

怨婦樂園

偷食人妻辯稱因為生活空虛，迫於無奈下至會去偷食，雖然呢條橋係舊，但最重要四仔迷受，呢套由MYLF炮製嘅《Lonely Wives Club #3》，唔知可以帶到乜嘢新鮮感畀大家呢？講Anissa Kate、Ryan Keely、Paris Lincoln及Summer Hart四位熟女，因為老公有第二頭住家，令佢哋空虛又寂寞，於是組成偷食俱樂部，同時幫助一班有同樣遭遇嘅女性，結果佢哋逐一搭上唔同嘅男人，享受性福無比嘅人生，劇情雖然冇乜新鮮感，但勝在一班熟女演得夠投入。

百分百味道

脫星嘅婚姻狀況好多都玩神秘，即係唔講你知佢係咪已婚，等班四仔迷自己估。New Sensations有見及此，便炮製呢套《100% MILF #2》，一睇片名，就知主打百分百熟女，加上疑患疑真嘅人妻味，感覺又幾新奇。片廠搵嚟Alexis Fawx、India Summer、London River等多位脫星演出，佢哋不但喺四仔界相當有資歷，更係人氣高企，最重要係每位都係現今獨當一面嘅熟女脫星，單係呢個陣容，已經值得捧場，當中最值得一睇嘅，梗係非Emily Addison莫屬，原因係佢人氣勁爆呀！

碟評

如果鍾意睇劇情類四仔，就一定唔可以錯過《A Black Bull For My Hotwife #5》及《Lonely Wives Club #3》，前者以尋找巨型兵器為賣點，加上大量特寫鏡頭，充滿視覺上嘅刺激，而後者嘅劇情雖然普通啲，但係勝在一班脫星演出夠落力，反應又夠晒激烈。想睇純粹床戰嘅話，《100% MILF #2》係最好選擇，演出脫星都係熟女級，唔知係咪你嘅心水呢？