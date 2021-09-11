吳卓羲Tag菊梓喬疑公開戀情　空白Post「盡在不言中」

藝人吳卓羲昨（10日）凌晨突然於社交網「洩蜜」，Tag了一個空白Post給歌手菊梓喬，令全城「熱估」二人要公開戀情！他們昨日齊齊「封嘴」未有作出任何回應，令緋聞炒得更加熾熱！據知，年齡相差8年的二人一早已認識，更非常符合對方的擇偶要求，難怪擦出「愛火花」！

現年42歲的吳卓羲（Ron）最近忙於拍攝邵氏網劇《廉政狙擊》，即使早前9月2日生日亦要於工作中度過，只跟同劇演員好友胡定欣及王浩信等切蛋糕慶祝，予人感覺「Dry到一個點」！而他自從2011年曾承認與內地女星張馨予拍拖，之後「閃分」後，便一直再沒有公開新戀情，去年他受訪更指被恨抱孫的母親催婚多次，但他掛住工作，始終未能找到理想對象。不過，昨日卻有「突破性」發展，Ron於凌晨4時許突然在社交網出Post，Tag了菊梓喬（Hana），但當中沒有任何留言，貼文一直保留，至昨晚截稿前亦未刪除，惹來全城競猜他們是否拍拖或公開認愛。記者第一時間向二人求證，但他們有默契地未有任何回覆，而今午（11日）「男主角」Ron將於尖沙咀出席活動，相信屆時「避無可避」，會首開腔談與Hana的關係。

因Ron與Hana一個拍戲一個唱歌，多年來亦沒有任何公開合作，故昨日突然爆出「戀情」，令不少人感到意外。但其實二人多年前已認識，有不少共同朋友，而且非常「啱傾」，Ron曾公開擇偶三大條件「靚女」、「孝順」及「心地好」，Hana可謂全部Bingo，另方面，Hana亦曾笑指揀「未來老公」要高富帥，而多年來愛儲「磚頭」、被指身家至少半億的Ron，亦絕對符合條件。

被目擊大埔「拍拖」

事件爆出後，即成中港兩地熱話，有網友指二人互相關注社交帳號外，亦有人留言指曾在大埔某百貨公司見到Ron與Hana行街。不過，亦有網民將2011年張馨予洩蜜事件「Key落」今次事件中，因當時張馨予「錯用」Ron的社交網帳號發床照而洩蜜，迫使Ron承認與她「拍過拖」，故有陰謀論者「猜測」Hana是否「故技重施」，故意用Ron的帳號出Post，目的是想逼男方公開戀情。不過，亦有網民估計Ron是重燃歌手夢，笑指可能將推出《別怪她》16周年合唱版，才出Post「造勢」搞氣氛。

回顧二人過去感情事，Ron比Hana精彩得多，2005年，Ron與歌手官恩娜因合作《酒店風雲》傳緋聞，兩人一直沒有承認，最後分手收場，之後Ron與張馨予拍拖期間，曾傳出跟佘詩曼、徐子珊交往密切，當年Ron被問到是否因兩女導致跟張馨予分手時，他斬釘截鐵否認。至於Hana入行後鮮有緋聞，只曾傳出曾跟《愛．回家之開心速遞》飾演龔燁的藝員張景淳拍拖，但兩人均否認。