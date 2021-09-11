搶先看！中秋打卡兼買物情報

去玩永遠係最開心！雖然距離中秋節還有差不多一個星期，但各種活動都紛紛開始了，除了設計精美的燈飾、打卡點外，還有好玩、好買之處，讓大家盡情渡過假日。

【發光月兔陪伴你】

想到中秋就想起「八月十五」，而月亮上的玉免都是時候跟大家Say個Hi啦。由即日至9月30日，山頂凌霄閣的「月兔遊山頂」，逾30隻發光月兔登陸摩天台428，五光十色的兔子配上變幻莫測的戶外景色，每一眼都難忘，絕對是不能錯過的打卡點。中秋講求人月兩團圓，當然唔好單身咁去，「二人賞月套票」就啱曬大家，除了雙人門票外，還有月餅、聯乘手工茶啤、薯片、月兔燈籠及野餐籃，充滿郊遊感。

期間更是活動多多，於9月18日及19日有「中秋音樂會」、9月21日及22日則有「中秋共賞Fun」，聯乘「香港青年大使計劃」舉辦特色工作坊及活動。凡於山頂凌霄閣顧客服務中心以正價購買任何摩天台428入場門票，更會贈送凌霄閣商戶現金券乙張。

【圓創市集創意多】

難得有假期，去Shopping都可說不為過。於9月11日至12日、9月18日至19日，以及9月22日，連續兩個周末加中秋正日，Mira Place x LOCOLOCO在尖沙咀美麗華廣場B1中庭舉辦《圓創・中秋市集》，LOCOLOCO以中秋賞月為主題，集合與中秋或賞月有關的特色品牌，以及一眾手作及設計小店，為大家帶來驚喜；如帶來中秋精選韓式香薰蠟燭作品套裝的「Indigo Studios」、以羊毛氈、保鮮花、刺繡等素材製作的精緻飾物的「Petite Garden」、主營自家設計和香港製造的手工糖果和創新零食的「Nebu」、世界級果醬工匠之一的「Jam Story.Jooove Life」等，各式其式。