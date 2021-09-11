艷壓威尼斯！珍妮花超性感現身首映撐賓艾佛力

《第78屆威尼斯電影節》將於香港時間明日凌晨閉幕，所謂「好戲在後頭」，由荷里活兩大男星賓艾佛力（Ben Affleck）與麥迪文（Matt Damon）合演的新作《最後的決鬥》（The Last Duel），昨晚於當地舉行全球首映禮。不過全場焦點卻落在賓佬的天后女友珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）身上，今次是他們自5月復合之後首次一同出席公開場合，亦是相隔18年後首次！

身穿超性感白色開胸晚裝裙的珍妮花艷壓全場搶晒鏡頭，她與男友更於紅地氈上十指緊扣又攬又咀嘴表現恩愛！而同場還有麥迪文夫婦以及片中女主角Jodie Comer等。首映禮上大會更頒發Glory To The Filmmaker獎給83歲《最》英國著名導演烈尼史葛（Ridley Scott）。出席首映之前，最強CP「賓珍」已一同乘水上的士抵達水都，立刻引起傳媒爭相採訪。

出席完威尼斯電影節之後，「賓珍」將於今秋飛抵美國德州奧斯汀，賓艾佛力將於當地拍攝新片《Hypnotic》。而近日有傳他已於當地搵到屋於拍攝期間暫住，據知他已委派工作人員將間屋裝飾等待他與女友大駕光臨。有指珍妮花將在男友開工期間在奧斯卡與洛杉磯兩邊走為她的兩名子女返新學校作準備。