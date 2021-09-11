李智雅朴殷碩天國重遇　《Penthouse 3》大結局被轟爛尾收視照升

韓國SBS話題劇《Penthouse 3》昨晚大結局，講述繼Eugene、嚴基俊及尹鐘焄三個主角死去後，李智雅與金素妍亦自殺離世，朴殷碩則因為骨癌復發而病逝。

最後一集講述李智雅為了幫好姊妹Eugene報仇，自己跳落山崖令金素妍成為將她推落湖中的殺人犯，金素妍的女兒崔藝彬出手指證，指她親眼目睹母親將Eugene和李智雅推落懸崖，金素妍最後被判終身監禁。而金素妍3年後獲保釋外出時去看在教堂工作的女兒，卻不敢跟女兒見面，患上喉癌的她留下遺書之後服藥自殺。

至於李智雅本來與朴殷碩約定穿上有追蹤功能的救生衣才跳落湖中，但原來李智雅在尹鐘焄臨死前聽到對方的遺言，知道因為自己不斷報仇而令太多人無辜犧牲，認為自己無資格繼續過幸福生活，所以在沒有穿救生衣的情況下跳崖自殺，而已與李智雅訂婚的朴殷碩在發現對方的屍體後傷心欲絕，他其後因為骨癌復發病逝，並與李智雅在死後的世界重遇，兩人手上拿着象徵命運的紅線，一起步往天國。

雖然劇集一直被網民鬧爆劇情愈來愈狗血，但昨晚平均收視仍錄得19.9%，最高更升至21.6%，但比第一季及第二季的結局收視低8.9%及5.9%，不少觀眾批評劇集虎頭蛇尾，更揚言不會再看編劇金順玉的作品。

至於導演朱東民昨晚受訪時表示在大結局播出前仍努力進行後期工作，希望提高作品的完成度，問到劇終感想，他便說：「我有口難言，在製作《Penthouse》的過程中犯了很多錯誤，我本來想將更好的作品帶給觀眾，但卻無法做到，非常抱歉。」